İsrail'i tedirgin eden sözleri sonrası Erdoğan'dan net mesaj: Süreci baltalamaya çalışan faturasını öder!

Malazgirt Milli Park Alanı'nda, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak. Kıblesini şaşıranlar kendine yeni patron arayanlar ise kaybedecektir" demişti. Çin ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere bu konu hakkında açıklama yapan Erdoğan, "Biz Suriye’yi yalnız bırakmayacağız, devamlı onların yanında duracağız. Kaosa yatırım yapan savaş baronları bu sefer kaybedecek" sözlerini sarf etti. Erdoğan'ın Çin ziyaretini, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik de takip etti

"KİMSE BİZİ BİRBİRİMİZDEN AYIRAMAZ"

Erdoğan, "Sözleriniz İsrail’de büyük tedirginlik yaşattı. Sizi ve Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yaptılar. İsrail, Türkiye’de devam eden milli dayanışma ve kardeşlik sürecini Suriye'de YPG üzerinden atacağı adımlarla sabote etmeye mi çalışıyor? YPG’nin mutabakata rağmen Suriye ordusuna katılmasını engelleyen İsrail mi?" sorusu üzerine dikkat çeken ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Komşumuz Suriye’de kalıcı refah ve huzurun sağlanmasını istiyor, birlik ve beraberliğini önemsiyoruz. Yakın geçmişte yaşananlar göstermiştir ki; Suriye'deki huzursuzluk, en fazla bize yansıyor. Bunu görmemiz lazım. Suriye topraklarında karışıklık çıkartmak isteyenlere, ne biz göz yumarız, ne de Şam yönetimi buna rıza gösterir. Biz, Suriye'nin bütün renkleriyle bir ve bütün olmasını ve öyle kalmasını isteriz. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve yönetimi bizim gibi düşünüyor. Fakat böylesine uzun bir savaş yaşamış bütün coğrafyalarda olduğu gibi, Suriye'de de kaos çıkarmak isteyenler çok ama çok fazla. Bunların kim oldukları malumdur. Onun için biz Suriye’yi yalnız bırakmayacağız. Devamlı onların yanında duracağız. Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını inşallah kimse engelleyemeyecek. Kaosa yatırım yapan savaş baronları bu sefer kaybedecek. Arap, Kürt, Türkmen, Nusayri, Sünni, Hıristiyan fark etmeksizin tüm kesimleri ile Suriye halkı kazanacak. Şunu da çok net ifade etmek isterim; Her kim bu süreci baltalamaya çalışırsa bunun faturasını öder. Kürtler nerede yaşarsa yaşasın bizim kardeşimizdir. Kimse bizi birbirimizden ayıramaz. Kimse bizim ebedi kardeşliğimize pusu kuramaz. Kararlıyız, azimliyiz. Nasıl ki et kemikten ayrılmaz, aynen bizim bu kardeşliğimiz de birbirinden ayrılmaz. Basiret, feraset ve sağduyu ile hareket edilirse, her sorun çözülür. Ama hüsnü niyet olmazsa, en basit konular bile kördüğüm haline gelir. Biz huzur ve sükûnet ortamının güçlenmesinden yanayız, bunun için de çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.