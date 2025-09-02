Zirvede gülümseten anlar! Pezeşkiyan davet etti, Erdoğan Fidan'ı işaret etti

Çin’de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi, Türkiye ve İran liderleri arasında dikkat çeken samimi anlara sahne oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, kameralar karşısında el ele, kol kola poz verirken, iki liderin sıcak diyaloğu gündem oldu.

"SİZİ TAHRAN'DA GÖRMEK İSTİYORUZ"

Görüşmede İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı İran’a davet etti. Özellikle Tahran’da düzenlenmesi planlanan Türkiye-İran Yüksek İşbirliği Konseyi Toplantısına dikkat çeken Pezeşkiyan, “Sizi en kısa sürede İran’da ağırlamak istiyoruz” dedi.

ERDOĞAN: FİDAN HALLEDER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu daveti memnuniyetle karşıladı. Ancak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a dönerek, bu ziyaretin koordinasyonunun bakanlar düzeyinde yürütüldüğünü vurguladı.

"Bu konu Dışişleri Bakanımızın sorumluluğunda. İranlı mevkidaşıyla görüşüyorlar, inşallah gerçekleştiririz" ifadelerini kullandı.

ÇİN'DE ELE ELE, SAMİMİ GÖRÜNTÜLER

İki liderin buluşması sadece diplomatik değil, jest ve mimiklerle de sıcak bir havada geçti. El sıkışma ve kol kola poz gibi samimi görüntüler, uluslararası medyada da yankı buldu.

Zirveye dair ilk kareler, İran’ın resmi haber ajansı Tasnim tarafından "özel" olarak servis edildi.