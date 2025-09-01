Dünyanın gözü Çin'deki kritik zirvede! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesud Pezeşkiyan ve Şahbaz Şerif ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin'in Tianjin kentinde ikili temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE, İRAN'A DESTEĞİNİ SÜRDÜRECEK

Görüşmede Türkiye-İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran arasında enerji başta olmak üzere birçok alandaki iş birliğinin müşterek menfaate hizmet ettiğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, İran’ın nükleer müzakereleri yürütmesinde fayda gördüklerini, Türkiye’nin bu konuda İran’a desteğini sürdüreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan görüşmede, Suriye’deki son durum, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve Güney Kafkasya’daki barış süreci ile ilgili fikir teatisinde de bulundular.

GAZZE'DEKİ İNSANİ KRİZ MASADAKİ KONULAR ARASINDAYDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tianjin kentinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile de bir araya geldi. İki liderin görüşmesinde, küresel ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra ekonomik işbirliği ile Gazze Şeridi’ndeki insani kriz ele alındı. Cumhurbaşkanı, İsrail’in Gazze’deki soykırım politikasını genişletmek istediğini, Türkiye’nin bu soykırıma karşı Pakistan ile aynı çizgide durduğunu, Pakistan’la eş güdüm içinde çalışmaya devam edileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Türkiye’nin Pakistan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında ilişkilerin geliştirilmesinden memnuniyet duyduğunu, bu konuda sergilenen dayanışmayı takdirle karşıladığını belirtti. Suriye’deki gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin birliği ile toprak bütünlüğünün Türkiye için vazgeçilemez olduğunu, Suriye'yi karıştırmaya yönelik her türlü tutum ve eylemin karşısında yer alındığını vurguladı.