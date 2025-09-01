Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Çin'den dünyaya Gazze mesajı! "Hiçbir izahı yok" diyerek dikkat çekti

Çin'den dünyaya Gazze mesajı! "Hiçbir izahı yok" diyerek dikkat çekti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'de yaptığı konuşmada Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bebeklerin, çocukların, yaşlıların açlıktan öldüğü bir vahşeti 23 aydır durduramamanın hiçbir izahı yoktur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi Genişletilmiş Oturumu”nda açıklamalarda bulundu.

Çin'den dünyaya Gazze mesajı!

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Gazze'de 63 bin kişi katledildi. Başımızı iki elimizin arasına alıp düşünmeliyiz. Bebeklerin, çocukların, yaşlıların açlıktan öldüğü bir vahşeti 23 aydır durduramamanın hiçbir izahı yoktur. Gazze'si ve Batı Şeria'sıyla Filistin halkının tamamı için sesini çıkaran tüm dostlarıma teşekkür ediyorum.

"ORTA ASYA'DAKİ KARDEŞ ÜLKELERİMİZLE YAKIN İŞ BİRLİĞİMİZ GELİŞİYOR"

Orta Asya'daki kardeş ülkelerimizle çok taraflı platformlardaki yakın iş birliğimiz gelişiyor. 2025 yılında BM İklim Değişikliği Konferansı'na ev sahipliği yapma çalışmalarımız devam ediyor.

Teşkilat enerji güvenliğinin artırılması projelerinde ortaklıkların geliştirilmesi açısından önemli bir platformdur. Türkiye'nin vizyonu sorunların diplomasi ruhuyla çözülmesidir. İstişarelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Vaclav Cerny kimdir, hangi takıma transfer oldu?Tuncay Meriç cinayetinin 17 yaşındaki tetikçisi itiraf etti! "Beni birisi aradı işi söyledi"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Serinlemek için girdi, cesedi çıkarıldı! 25 yaşındaki gencin kahreden ölümü - GündemSerinlemek için girdi, cesedi çıkarıldı! 25 yaşındaki gencin kahreden ölümüZabıta döven belediye başkanıyla ilgili yeni görüntüler! Geçen yıl da personelin boğazını sıkmış - GündemZabıta döven başkanla ilgili yeni görüntüler!Arazide bulunan lahit hayatlarını kararttı: Belediye başkanıyla ilgili skandal iddia - GündemArazide bulunan lahit hayatlarını kararttıBakanlık affetmedi! Etimesgut Belediyesi'ne para cezası kesildi - GündemEtimesgut Belediyesi'ne para cezası!İstanbul'da motosiklet kararı! Artık buralara giremeyecek, her buldukları yere park edemeyecekler - GündemMotosiklet genelgesi! Artık buralara giremeyeceklerYangın 5. gününde! Denizli'de havadan müdahale tekrar başladı - GündemDenizli'de havadan müdahale tekrar başladı
Sonraki Haber Yükleniyor...