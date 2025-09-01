Çin'den dünyaya Gazze mesajı! "Hiçbir izahı yok" diyerek dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi Genişletilmiş Oturumu”nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Gazze'de 63 bin kişi katledildi. Başımızı iki elimizin arasına alıp düşünmeliyiz. Bebeklerin, çocukların, yaşlıların açlıktan öldüğü bir vahşeti 23 aydır durduramamanın hiçbir izahı yoktur. Gazze'si ve Batı Şeria'sıyla Filistin halkının tamamı için sesini çıkaran tüm dostlarıma teşekkür ediyorum.

"ORTA ASYA'DAKİ KARDEŞ ÜLKELERİMİZLE YAKIN İŞ BİRLİĞİMİZ GELİŞİYOR"

Orta Asya'daki kardeş ülkelerimizle çok taraflı platformlardaki yakın iş birliğimiz gelişiyor. 2025 yılında BM İklim Değişikliği Konferansı'na ev sahipliği yapma çalışmalarımız devam ediyor.

Teşkilat enerji güvenliğinin artırılması projelerinde ortaklıkların geliştirilmesi açısından önemli bir platformdur. Türkiye'nin vizyonu sorunların diplomasi ruhuyla çözülmesidir. İstişarelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum."