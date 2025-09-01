Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > ŞİÖ Zirvesi’nde sürpriz hamle: Erdoğan, Putin'i Türkiye'ye davet etti

ŞİÖ Zirvesi’nde sürpriz hamle: Erdoğan, Putin'i Türkiye'ye davet etti

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Çin’in Tianjin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in Tianjin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler, enerji iş birliği ve bölgesel meselelerin yanı sıra Ukrayna krizi de gündeme geldi.

Putin, Türkiye’nin Ukrayna’daki krizin çözümüne yönelik gösterdiği çabalara teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin Ukrayna çözümündeki özel rolünün talep görmeye devam edeceğine inanıyorum.”

Ankara’nın savaş boyunca hem Moskova hem Kiev’le doğrudan temas yürüten sayılı ülkelerden biri olması, Erdoğan’ın küresel krizlerdeki etkinliğini bir kez daha göz önüne serdi. Putin, Türkiye’nin bölgedeki arabulucu kimliğini açık şekilde takdir etti.

ŞİÖ Zirvesi’nde sürpriz hamle: Erdoğan, Putin'i Türkiye'ye davet etti - 1. Resim

Rus lider, Erdoğan’ın arabuluculuk çabalarının ve diplomasiyi önceleyen yaklaşımının önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise görüşmede, Putin’e yönelik davetini yineleyerek:

“Sizi yakın zamanda ülkemize bekliyoruz” dedi.

Diplomatik kaynaklara göre, iki liderin görüşmesinde ayrıca tahıl koridorunun yeniden işler hale getirilmesi, enerji projeleri, ticaret hacminin artırılması ve Suriye'deki gelişmeler de masadaydı.

ŞİÖ Zirvesi’nde sürpriz hamle: Erdoğan, Putin'i Türkiye'ye davet etti - 2. Resim

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çağrı Erhan da katıldı.

ŞİÖ Zirvesi’nde sürpriz hamle: Erdoğan, Putin'i Türkiye'ye davet etti - 3. Resim

ŞİÖ'DE TÜRKİYE'NİN YÜKSELEN ROLÜ

Türkiye, ŞİÖ’de diyalog ortağı statüsünde bulunmasına rağmen, Erdoğan’ın bu yılki onur konuğu olarak katılması dikkat çekti. Türkiye, NATO üyesi olarak Rusya ile doğrudan diyalog kurabilen ender ülkelerden biri konumunda.

Ayrıntılar geliyor...

Güney Kore Devlet Başkanı Koreler arası gerilimi azaltma sözü vermişti! 15 yıl sonra ilk kez durduruldu11,5 milyon euroluk dev fiyasko! Fenerbahçe'de veda zamanı: Yeni takımı belli oldu
