ŞİÖ Zirvesi’nin 2.gününde oyun kurucu Türkiye oldu! 'Tek ülke' dediler

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleşen ŞİÖ Zirvesi'nin ikinci günü diplomatik hareketliliğe sahne oldu. Sindoor Operasyonu sonrası ilk kez Modi ile Sharif aynı masada. Putin'le zirve öncesi görüşme gündemde.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Sharif ile aylar süren gerilim sonrası ilk kez yüz yüze görüşmeye hazırlanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de ikili zirve masada.

SİNDOOR OPERASYONU SONRASI İLK TEMAS

Hindistan'ın Nisan ayında Keşmir'de yaşanan saldırıya misilleme olarak Pakistan topraklarında düzenlediği Sindoor Operasyonu, iki nükleer güç arasındaki ilişkileri kopma noktasına getirmişti. Operasyon sonrası Pakistan Başbakanı Sharif, Hindistan'ı “korkakça saldırı” ile suçlamış, “intikam sözü” vermişti.

ERDOĞAN DA ZİRVEDE: TÜRKİYE'NİN VARLIĞI DENGELERİ ETKİLİYOR

Zirvenin onur konuğu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ikinci gün oturumlarına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjındaki temaslarına devam ediyor.

5 YIL SONRA İLK ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazar günü Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ikili görüşmeler yaptı. Pazartesi günü yapılacak genişletilmiş oturumda ise ŞİÖ liderlerine hitap edecek.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, konakladığı otelde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı da kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılan ülkelerin devlet başkanlarıyla "Ebedi Şehir" kompleksini ziyaret etti.

ŞİÖ ZİRVESİ'NDE ABD VE İSRAİL'E SERT KINAMA

ŞİÖ Zirvesi sonunda kabul edilen belgeler arasında, İran’a yönelik askeri saldırılar hakkında İsrail ve ABD’yi doğrudan hedef alan sert bir kınama yer aldı. Bildiride, "egemenlik ilkesine saygı" vurgusu yapılırken, dış müdahalelere karşı kolektif tutumun altı çizildi. Zirvede, Ukrayna krizine dair hiçbir ifadenin yer almaması, Hindistan tarafından yayımlanan İngilizce metinle de teyit edildi.

ERDOĞAN'IN MESAJI: "BARIŞTA KAYBEDEN YOKTUR"

Zirve öncesinde Çin’in People’s Daily gazetesinde makale yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Barış ve Adalete Giden Ortak Yol” başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, Karadeniz Tahıl Girişimi’ndeki rolüyle küresel gıda krizinin önüne geçmiştir. Savaşta kazanan yoktur, adil bir barışta kaybeden yoktur."

OTORBAEV: TÜRKİYE, ŞİÖ'DEKİ TEK NATO SESİ

Eski Kırgızistan Başbakanı Joomart Otorbaev, TRT World'e verdiği demeçte Türkiye’nin ŞİÖ’deki konumuna dikkat çekti. "Türkiye, ŞİÖ'deki tek NATO sesi ve bu konumu sayesinde hem Batı'yla dengede kalıyor hem de Avrasya ile ilişkilerini derinleştiriyor" dedi. Otorbaev, "Ankara, Avrasya’nın çok ötesindeki tartışmaları da şekillendirebilir" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN TAM ÜYELİĞİ GÜNDEMDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin ŞİÖ’ye tam üyelik hedefini açıkça ifade etmişti:

"Hedefimiz daimi üye olmak. Türkiye, gözlemci ülke olmak yerine Şanghay Beşlisi’ne daimi üye olarak katılmalıdır."

ŞİÖ ZİRVESİ'NDE İMZALANAN BELGELER Zirvede 2025–2028 dönemine ilişkin çok sayıda stratejik belge kabul edildi: Tianjin Deklarasyonu, ŞİÖ 2035 Kalkınma Stratejisi, 2026–2030 Sosyo-Ekonomik Kalkınma Programı, Dijital ekonomi, yapay zeka, yeşil sanayi ve enerji güvenliği alanlarında çok taraflı işbirliği belgeleri, Terörle mücadele, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçlara karşı ortak eylem planı,

Toplamda 17 bildiri ve 12 karar alınırken, çoğu belge imzaya açılmadan kabul edildi.