Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çin ziyareti neden bu kadar kritik? İşte perde arkası...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi toplantısına onur konuğu olarak katılmak üzere Çin’in Tianjin kentine geldi. Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve üst düzey heyet eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pekin Uluslararası Havalimanı’nda Çin Devlet Bakanı Ley Haycao, Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.

Erdoğan’ın beş yıl sonra Çin’e yaptığı ilk resmi ziyaret oldu.

STRATEJİK BAĞLAR GÜÇLENİYOR

Zirve kapsamında Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in liderler onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak. Pazartesi günü yapılacak genişletilmiş oturumda da bir konuşma yapacak. Erdoğan’ın ayrıca Xi Jinping ve diğer devlet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da ziyaretin Ankara ile Pekin arasında artan stratejik bağların bir göstergesi olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE'NİN ŞİÖ İLE DOĞAL BAĞI

Türkiye, 2012’den bu yana Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) diyalog ortağı konumunda. Bu statüyü kazanan ilk ve tek NATO ülkesi olan Türkiye, böylece Batı ittifaklarındaki rolünü Avrasya’daki daha derin angajmanla dengeleme çabalarını ortaya koyuyor.

2001’de Çin, Rusya ve Orta Asya devletleri tarafından kurulan ŞİÖ, bölgesel güvenlik, ekonomik iş birliği ve terörle mücadeleye odaklanıyor. Bugün örgütün tam üyeleri arasında Hindistan, Pakistan, İran ve Belarus bulunuyor.

ERDOĞAN DÖNEMİNDE ARTAN İŞ BİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, örgütle bağlarını güçlendirdi. 2017’de ŞİÖ Enerji Kulübü’nün başkanlığını üstlenen Ankara, aynı zamanda Çin ve Rusya gibi kilit üyelerle ticaret hacmini artırdı.

UZMANLAR DEĞERLENDİRDİ! ZİYARET NEDEN ÖNEMLİ?

Ulusal Savunma Üniversitesi’nden Prof. Mehmet Özkan, "Türkiye, SCO Zirvesi'ne katılarak varlığını ortaya koymayı, ikili ilişkileri güçlendirmeyi ve çok taraflı işbirliği geliştirmeyi hedefliyor" dedi.

Özkan, Türkiye’nin ŞİÖ’yü "Batı’nın hâkim olduğu düzene potansiyel bir alternatif" olarak gördüğünü iletti.

Eski Kırgızistan Başbakanı Djoomart Otorbaev ise, "Türkiye ile ŞİÖ arasında doğal bir bağ var. Erdoğan’ın Tianjin Zirvesi’ne katılımı Türk milletleri arasındaki bağları güçlendirecektir" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN KÖPRÜ ROLÜ

Türkiye, 2012 yılından bu yana ŞİÖ’nün diyalog ortağı konumunda ve bu statüye sahip tek NATO üyesi.

Ankara, Batı ile Avrasya arasında benzersiz bir köprü konumuna geldi.

Çin ve Küreselleşme Merkezi Başkanı Henry Huiyao Wang, "Türkiye, hem NATO üyesi hem de ŞİÖ ortağı olarak barışın ilerletilmesinde Çin ile güçlü bir ortaklık paylaşıyor" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın küresel krizlerdeki arabulucu rolünü övdü.

Rusya-Ukrayna ateşkesi belirsizliğini korurken ve ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük politikaları küresel ekonomide sarsıntı oluştururken, 25. yılını kutlayan ŞİÖ Zirvesi kritik bir dönemeç olarak görülmekte.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çin ziyareti, Türkiye’nin hem Batı ile ilişkilerini koparmadan sürdürme niyetini hem de Avrasya ile bağlarını güçlendirme stratejisini yansıtıyor.