Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'e gitti! Şanghay zirvesine katılacak
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25'inci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'e gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrine hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.
ŞANGHAY ZİRVESİNE KATILACAK
Erdoğan, Çin'in Tiencin şehrinde Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak.
Ziyaret çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Eylül Pazartesi günü genişletilmiş formatta düzenlenecek Zirve oturumuna hitap edecek.
Erdoğan, ayrıca, ev sahibi mevkidaşı Şi Cinping başta olmak üzere diğer liderlerle ikili görüşmelerde de bulunacak.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru