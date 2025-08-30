Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan birlik mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan birlik mesajı!

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan birlik mesajı!
Gündem Haberleri  / HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde '30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'nde konuştu. Erdoğan "İnancından, mezhebinden, meşrebinden, siyasi görüşünden ötürü kimseyi dışlamadan kucaklayıcı aylayışla ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde '30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

Ağustos ayı şanla ve şerefle örülü, hikmet ve faziletle bezeli milli tarihimizin en müstesna aylarından biridir. Kahramanlık destanlarıyla süslediğimiz zafer ayımızı manasına uygun şekilde dolu dolu değerlendiriyoruz. Yurt içinde ve dışında düzenlediğimiz etkinliklerle şehit ve gazilerimizin emanetine en iyi şekilde sahip çıkmak için azami gayret sarfediyoruz. İnancından, meshebinden, siyasi görüşünden ötürü kimseyi dışlamadan ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

30 Ağustos Zaferiyle milletimiz kendini bulmuş, anka kuşu misali küllerinden yeniden doğmuştur. Zafer yürüyüşümüz 1000 yıldır kesintisiz şekilde devam etmektedir, inşallah ebediyen de devam edecektir. İçinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapana kadar çalışacağız. 

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: HABER MERKEZİ

Fenerbahçe'de şok sakatlık! Süper Lig ekibine karşı forma giyemeyecekMandıra Filozofu nerede çekildi, oyuncuları kimler, hikaye gerçek mi? Yönetmen koltuğunda Müfit Can Saçıntı oturuyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
"Savunmaya yön veren fikirler!" Roketsan, Mavi Vatan'ın geleceğini inşa ediyor... - GündemRoketsan, Mavi Vatan'ın geleceğini inşa ediyor!Bakan Fidan, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Feyyad ile görüştü - GündemBakan Fidan, Haşdi Şabi lideri ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan Harp Okulları mezuniyetinde! 15 Temmuz'u hatırlatıp meydan okudu - Gündem"40 yıldır beslediklerinin kafasını kopardık"Genç kızların eğlencesi faciayla bitti! 3'ü de alev aldı, birinin durumu ciddi - GündemGenç kızların eğlencesi faciayla bitti!Sabiha Gökçen'de alarm! Operasyonlar durduruldu, acil iniş yapıldı - GündemSabiha Gökçen'de kısa süreli alarm!'İnat Box' indirenler kabusu yaşadı! Hesaplara sızdılar, 14 milyon liralık vurgun yaptılar - GündemHesaplara sızıp 14 milyonluk vurgun yaptılar!
Sonraki Haber Yükleniyor...