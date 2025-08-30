Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan birlik mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde '30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

Ağustos ayı şanla ve şerefle örülü, hikmet ve faziletle bezeli milli tarihimizin en müstesna aylarından biridir. Kahramanlık destanlarıyla süslediğimiz zafer ayımızı manasına uygun şekilde dolu dolu değerlendiriyoruz. Yurt içinde ve dışında düzenlediğimiz etkinliklerle şehit ve gazilerimizin emanetine en iyi şekilde sahip çıkmak için azami gayret sarfediyoruz. İnancından, meshebinden, siyasi görüşünden ötürü kimseyi dışlamadan ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

30 Ağustos Zaferiyle milletimiz kendini bulmuş, anka kuşu misali küllerinden yeniden doğmuştur. Zafer yürüyüşümüz 1000 yıldır kesintisiz şekilde devam etmektedir, inşallah ebediyen de devam edecektir. İçinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapana kadar çalışacağız.

