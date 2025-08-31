Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor! İşte yeni Şanghay formülü

Çin ve Rusya’nın öncülük ettiği Şanghay İş Birliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi, bugün ve yarın Tiencin şehrinde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in davetiyle zirveye katılacak, genişletilmiş “ŞİÖ Artı” Toplantısı’nda konuşma yapacak. Erdoğan konuşmasında Gazze’deki dramı gündeme getirecek.

Bugüne dek düzenlenen en geniş kapsamlı ŞİÖ Zirvesi olacak toplantıya konuk 20’den fazla ülke lideri ile 10’dan fazla uluslararası örgütün yöneticileri katılıyor.

ŞİÖ AĞIRLIĞINI ARTIRIYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni iktidar döneminde izlediği politikaların Batı’da geleneksel ittifak bağlarını sarstığı dönemde Asya’da Çin ve Rusya’nın öncülük ettiği alternatif gruplaşma olan ŞİÖ’nün küresel jeopolitik dengelerdeki ağırlığı artıyor.

Pekin yönetimi, ev sahipliği yapacağı ŞİÖ Zirvesi’ni, Trump’ın politikalarının yol açtığı ekonomik ve siyasi belirsizliklere karşı Çin’i küresel istikrarı temsil eden güç kutbu olarak konumlandırmak için fırsat görüyor.

Üye ülke liderleri, Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı’nın ardından “Tiencin Bildirisi”ni kabul edecek ve ŞİÖ’nün gelecek 10 yıldaki yol haritası niteliğindeki gelişim stratejisini onaylayacak. Zirvede ayrıca güvenlik, ekonomi ve halklar arasında etkileşime yönelik iş birliği belgeleri imzalanacak.

DAHA FAZLA DEMOKRASİ

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Liu Bin, zirveye ilişkin gazetecilerin katılımıyla yaptığı bilgilendirme toplantısında, ABD’yi üstü örtülü eleştirerek, “Bugün hegemonyacılık ve güç siyaseti hâlâ izleyici bulabiliyor, belirli bir ülke kendi ulusal çıkarlarını tüm ülkelerin ulusal çıkarlarının üzerine koyarak küresel barışın ve istikrarın altını oyuyor ancak uluslararası ilişkilerde daha fazla demokrasi zamanımızın durdurulamaz eğilimi. Bloklar arası cepheleşme, yüksek çitli küçük bahçeler artık destek bulmuyor, eşitlik ve kazan-kazan iş birliği tek geçer yol” dedi.