ABD’nin Maine eyaletinde yaşayan Marcel LaGrange, kız arkadaşı tarafından reddedilmesinin ardından sokaktan geçen bir çifte rastgele ateş ederek öldürdü. Olay, çiftin çocuklarının gözü önünde gerçekleşirken, saldırgan iki müebbet hapis cezasına ve ek olarak 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Dehşete düşüren olay, ABD’nin Maine eyaletinde 2023’te yaşandı. Kız arkadaşı tarafından reddedilen Marcel LaGrange, aynı gün sokakta gördüğü bir çifti ateş ederek öldürdü. Öte yandan korkunç olayın, çiftin çocuklarının gözü önünde gerçekleştiği bildirildi.

ABDde kan donduran cinayet: Reddedilen adam, sokakta rastgele ateş açtı

"AKLIM BAŞIMDA DEĞİLDİ"

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan saldırgan geçen hafta iki kez müebbet hapse çarptırıldı. WMTW'nin haberine göre LaGrange’nin mahkemede “O gün aklım başımda değildi. İhtiyacım olan ruh sağlığı desteğini almıyordum.” dediği bildirildi. LaGrange'in avukatı ise, saldırganın işlediği cinayetten dolayı pişman olduğunu kaydetti.

Öte yandan saldırganın, cinayeti işlediği gün alkol ve uyuşturucu maddenin etkisi altında olduğu tespit edildi.

