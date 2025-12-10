Amazon 2030'a kadar Hindistan'a 35 milyar doların üzerinde yatırım yapacak. Yatırımın yapay zeka geliştirme, lojistik iyileştirme ve ihracatı artırmayı hedefliyor.

ABD'li e-ticaret şirketi Amazon'dan dikkat çeken bir Hindistan kararı geldi. Dev şirket, 2030’a kadar Hindistan'a 35 milyar dolardan fazla yatırım yapacağını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, Hindistan’a yönelik 35 milyar doları aşkın yatırımın yapay zekayı geliştirme, lojistik sektörünü iyileştirme ve ihracatı artırma amacı taşıdığı belirtildi.

SON 15 YILDA 40 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Hindistan'daki faaliyetlerine 2010 yılından bu yana 40 milyar dolar yatırım yapan Amazon, bu ülkenin ekonomisinde 2030’a kadar 1 milyon ek istihdam oluşturmayı planlıyor. Amazon'daki Hintli satıcıların ihracat hacminin 2030 yılına kadar 20 milyar dolardan 80 milyar dolara çıkması öngörülüyor.

MICROSOFT VE GOOGLE DA HİNDİSTAN'A YATIRIM YAPACAK

Amazon'un söz konusu kararının, yatırımlarını bu ülkeye yoğun şekilde kaydıran diğer ABD teknoloji şirketlerini takip etmesi dikkati çekti. Microsoft dün Hindistan’da 17,5 milyar dolarlık yatırım planladığını açıklamıştı. Google ise gelecek 5 yıl içinde 15 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası