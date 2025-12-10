10 Aralık 2025 Çarşamba günü, Kırıkkale'nin Yahşiyan ilçesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içerisinde bulunan Bahadır Kimya fabrikasında büyük bir yangın çıktı. Yürekleri ağza getiren yangın sonrası Bahadır Kimya'nın sahibi kim olduğu merak edilmeye başlandı.

10 Aralık 2025'te, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içindeki bir kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Madeni yağ, antifiriz ve kimyasal ürünlerin üretildiği tesiste alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Patlama riskine karşı işyerindekiler tahliye edildi. Birçok kişi arama motorlarında "Bahadır Kimya'nın sahibi kim?" sorusunu arama motorlarında sorgulatmaya başladı.

BAHADIR KİMYA'NIN SAHİBİ KİM?

Bahadır Kimya'nın güncel sahibi, şirket hisselerinin büyük bölümünü elinde bulunduran ve yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdüren Serkan Bahadır'dır.

Bahadır Kimya'nın internet sitesine göre, şirket sermayesinin 36.750.000 TL' siyle %66,82 paya ve %77,97 oy hakkına sahip olan Serkan Bahadır büyük ortak konumdadır. Diğer ortaklar ise 18.250.000 TL karşılığı %33,18 sermaye payı ve %22,03 oy hakkıyla toplam 55.000.000 TL’lik sermayenin kalan kısmını oluşturuyor.

