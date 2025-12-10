Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11-12 Aralık'ta Türkmenistan'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

Duran, Erdoğan'ın ziyaret kapsamında Türkmenistan’ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü ve 2025 yılının BM Genel Kurulu kararıyla "Uluslararası Barış ve Güven Yılı" ilan edilmesi münasebetiyle düzenlenecek Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılacağını belirtti.

ERDOĞAN FORUM'A HİTAP EDECEK

Erdoğan'ın, Forum'a hitap edeceğini aktaran Duran, ayrıca, ev sahibi Türkmenistan başta olmak üzere Forum'a katılan ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelmesinin de öngörüldüğünü vurguladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası