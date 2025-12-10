Türkiye Gazetesi
AÖF 2025 sonuç sorgulama ekranı! AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF Güz Dönemi vize sınavlarının sona ermesinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Anadolu Üniversitesi öğrencileri, 2025 AÖF sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.
2025 AÖF Güz Dönemi vize sonuçlarının açıklanacağı tarih güncel olarak aram motorlarında araştırılıyor. Sınav takviminin sone ermesiyle beraber gözler AÖF sonuç sorgulama ekranına çevrildi.
AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sonuçlarının 15 gün içerisinde erişime açılanacağı tahmin ediliyor. AÖF sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişim sağlanabilecek.
AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
AÖF 2025-2026 SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI
Anadolu Üniversitesi, yeni dönem sınav tarihlerini de duyurdu.
Takvime göre, adaylar şu tarihlerde sınava katılacaktır;
- Güz Dönemi Ara Sınavı: 6-7 Aralık 2025
- Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 17-18 Ocak 2026
- Bahar Dönemi Ara Sınavı: 4-5 Nisan 2026
- Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 9-10 Mayıs 2026
- Yaz Okulu Sınavı: 22 Ağustos 2026
Bizi Takip Edin
YORUMLAR