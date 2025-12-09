2025-2026 Bilim ve Sana Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama süreci başladı. Ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme tarihlerinin yer aldığı resmi takvim yayımlandı. BİLSEM ön değerlendirme uygulama tarihi netleşti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için Bilim ve Sanat Merkezleri'ne (BİLSEM) öğrenci yerleştirme sürecini başlattı. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflardan aday gösterilen öğrenciler için ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme takvimi resmen açıklandı. Sınav süreci kademeli olarak ilerleyecek.

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRMELER NE ZAMAN?

2025-2026 yılı BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları, 15 Aralık 2025'te başlayacak ve 20 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek. Bu süreçte öğrenciler, yetenek alanlarına göre grup değerlendirme sınavına alınacak. Giriş belgeleri, 9 Aralık 2025 tarihli itibarıyla e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden erişime açıldı.

Ön değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra 27 Şubat 2026 tarihinde bireysel değerlendirmeye katılacak aday listeleri açıklanacak. Sonuçlara itiraz etmek isteyen veliler ise 2-6 Mart 2026 tarihleri arasında başvuru yapabilecek. İtirazların değerlendirilmesi 9-13 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve süreç bireysel değerlendirmelere hazırlık aşamasına geçecek.

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI NE ZAMAN?

Bireysel değerlendirme uygulama randevuları 16-27 Mart 2026 tarihleri arasında oluşturulacak. Bu aşamada sınava girecek öğrenciler için giriş belgeleri 30 Mart 2026 tarihinde e-Okul üzerinden yayımlanacak. Her öğrenci, randevusunda belirtilen tarih ve saatte yetenek alanına göre değerlendirmeye alınacak.

Bireysel değerlendirme süreci ise 6 Nisan-19 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacak. Bu sınavlar tamamlandıktan sonra 3 Temmuz 2026 tarihinde kayıt hakkı kazanan öğrenciler duyurulacak. Kayıtlar, 27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Böylece BİLSEM öğrenci yerleştirme süreci yaz aylarında tamamlanmış olacak.

MEB BİLSEM Sınav Takvimi 2026

10-13 Kasım 2025: İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması

14-20 Kasım 2025: İlkokul yöneticileri, ilkokullarda görev yapan rehber öğretmen/ psikolojik

danışmanlar ile ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenlerine yönelik bilgilendirme

toplantılarının yapılması

21-27 Kasım 2025: Gözlem formlarının doldurulması

28 Kasım-08 Aralık 2025: Ön değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

09 Aralık 2025: Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin

e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

15 Aralık-20 Şubat 2026: Ön değerlendirme uygulamalarının yapılması

27 Şubat 2026: Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan

öğrencilerin ilan edilmesi

02-06 Mart 2026: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

09-13 Mart 2026: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların

değerlendirilmesi

16-27 Mart 2026: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

30 Mart 2026: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş

belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

06 Nisan-19 Haziran 2026: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

3 Temmuz 2026: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

