2025-2026 BİLSEM takvimine göre ön değerlendirme uygulamaları 15 Aralık'ta başlayacak. Öğrencilerin sınav giriş belgeleri e-Okul üzerinden erişime açılırken sınav giriş belgesi sorgulama ekranı araştırılıyor.

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sürecine katılacak binlerce öğrenci ve veli için beklenen adım atıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı BİLSEM ön değerlendirme sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Aday öğrenciler, sınava girecekleri okul ve tarih bilgilerini sistem üzerinden görüntüleyebiliyor.

BİLSEM SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINIR?

BİLSEM sınavına katılacak öğrencilerin giriş yerlerini gösteren belgeler e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayınlandı. Veliler, sisteme giriş yaptıktan sonra "İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri / Sınav İşlemleri Modülü" bölümünden belgeyi indirebiliyor.

Sınava katılacak öğrencilerin giriş belgeleri okul müdürlükleri tarafından fotoğraflı olarak onaylanıyor. Bu nedenle velilerin belgeleri mutlaka okula giderek teslim alması gerekiyor. Yetkilier sınav günü öğrencilerin yanında sınav giriş belgesinin bulundurulmasının zorunlu olduğu üzerinde durdu.

BİLSEM SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Öğrencilerin sınav yerleri, MEB'in açıklamasıyla birlikte yayımlandı. Yer bilgileri, giriş belgeleri üzerinden görüntülenebiliyor. Böylece öğrenciler hangi okulda ve hangi oturumda sınava gireceğini net bir şekilde öğrenebilir.

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME UYGULAMASI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ön değerlendirme uygulamaları 15 Aralık 2025 tarihinde başlayacak ve 20 Şubat tarihine kadar devam edecek. Hak kazanan öğrenciler ise 27 Şubat 2026 tarihinde ilan edilecek.

2025-2026 BİLSEM TAKVİMİ

10-13 Kasım 2025: İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması

14-20 Kasım 2025: İlkokul yöneticileri, ilkokullarda görev yapan rehber öğretmen/ psikolojik

danışmanlar ile ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenlerine yönelik bilgilendirme

toplantılarının yapılması

21-27 Kasım 2025: Gözlem formlarının doldurulması

28 Kasım-08 Aralık 2025: Ön değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

09 Aralık 2025: Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin

e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

15 Aralık-20 Şubat 2026: Ön değerlendirme uygulamalarının yapılması

27 Şubat 2026: Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan

öğrencilerin ilan edilmesi

02-06 Mart 2026: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

09-13 Mart 2026: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların

değerlendirilmesi

16-27 Mart 2026: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

30 Mart 2026: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş

belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

06 Nisan-19 Haziran 2026: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

3 Temmuz 2026: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

