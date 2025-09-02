Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, ŞİO Zirvesi'nde buluştu: Türkiye özel ve güvenilir ortak

FATİH ATİK / TİENCİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’in Tiencin şehrinde yapılan Şanghay İş Birliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi’nde ikili görüşmede vbir araya geldi.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Erdoğan ile yapıcı ve karşılıklı saygı çerçevesinde gerçekleşen kişisel temaslarına çok büyük değer verdiğini belirten Putin, “Bu, iyi komşuluk ilkeleriyle ve Rus-Türk ilişkilerinin geleneksel dostane ilkeleriyle tamamen uyumludur. Türkiye’yi hem ikili ilişkilerde hem de uluslararası arenada güvenilir ve kendini ispatlamış bir ortak olarak görüyoruz” dedi.

TÜRKİYE’DE EVİMİZDE GİBİYİZ

Geçen yıl Türkiye’ye gelen turistler arasında Rusların bir defa daha ilk sırada yer almasını önemli bir gelişme olarak nitelendiren Putin, “Bu, elbette öncelikle sizin (Erdoğan’ın) meziyetinizdir. Sayın Cumhurbaşkanı, çünkü vatandaşlarımızın Türkiye’de kendilerini evlerinde ve güvende hissetmeleri, etraflarında olumlu bir atmosfer sağlanması için gerekli şartları oluşturuyorsunuz” diye konuştu.

Ukrayna krizinin çözümüne yönelik siyasi ve diplomatik çabalara sağladıkları önemli katkılardan dolayı Türk dostlarına minnettar olduklarını ifade eden Putin, “İstanbul müzakereleri, insani alanda bir dizi pratik problemin çözümünde ilerleme kaydedilmesini mümkün kıldı. Türkiye’nin bu konulardaki özel rolünün talep görmeye devam edeceğinden eminim” değerlendirmesinde bulundu. Putin, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Kafkasya gibi ortak ilgi alanlarına da odaklandıklarını bildirerek, tüm bu alanlardaki Rus-Türk işbirliğini “köklü, somut, faydalı ve güvenilir” olarak nitelendirdi.

Erdoğan ise “Sizi Türkiye’ye davet etme arzumuzu biliyorsunuz. Davetim bakidir. En kısa sürede sizi ülkemizde bekliyoruz. Aramızda güvene dayalı samimi bir ilişki var. İlişkilerimiz konjoktürel sınamalardan etkilenmeden ilerliyor. Finansal kurumlarımızın uluslararası piyasalarla entegrasyonuna zarar vermeyecek alternatif çözümler geliştirmek üzere teknik görüşmelerimiz olumu şekilde yürüyor” dedi.

KALICI BİR BARIŞ İSTİYORUZ

Erdoğan, Ukrayna’daki savaşın adil ve kalıcı bir barışla neticelenmesi için Türkiye’nin gayretlerinin sürdüğünü, İstanbul müzakerelerinin barış sürecine katkı sağladığına inandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki müzakerelerin kalıcı barışa ulaşmasını temenni ettiğini, Kafkaslarda kalıcı istikrarın Türkiye ve Rusya’nın müşterek menfaatine olacağını dile getirdi.

GÖZLERİNİ AYIRMADILAR

Erdoğan ve Putin görüşmeye kalabalık bir heyetle katıldı. İki lider birbirlerine bakarak yaptıkları konuşmalarda sık sık gülümsedi. İki lider ayrıca karşılıklı ‘güvenli ortak’ tabirini kullandı ve “her alanda tam işbirliği” mesajı verdi.