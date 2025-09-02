Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'in gündem olan sözlerine sert tepki: Ah ah ülkem ne hallere kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'in gündem olan sözlerine sert tepki: Ah ah ülkem ne hallere kaldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinop'taki ROKETSAN füze testlerinin balıkları rahatsız ettiğini öne süren CHP lideri Özgür Özel'e yüklendi. Erdoğan, Dolayısıyla Özgür Bey’in zannediyorum ne füzelerden haberi var, ne Sinop’ta balıkçılığın gelişiminden, ne de turizmden. Ah ah ülkem ne hallere kaldı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'in Tiencin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Teşkilatı 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katıldı.

Heyetiyle birlikte burada ikili temaslarda bulunan Erdoğan, zirve kapsamında dünyaya seslendikten sonra dün akşam yurda döndü.

Uçakta gazetecilerle sohbet eden Cumhurbaşkanı, gündemdeki merak edilen konulara dair de önemli değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, "CHP’nin değişim söylemiyle yola çıkan yeni yönetiminin Türkiye’deki muhalefet sorununa çare olabileceğini düşünüyor musunuz? Bir de karşınızda gerçekten rakip olacak ciddi bir muhalefet görüyor musunuz? Diğer taraftan CHP Genel Başkanı Özgür Özel Sinop’taki füze denemelerinin balıkçıları ve balıkları rahatsız ettiğini söyledi. Bu açıklamalara yorumunuz ne olur?" sorusuna şu cevabı verdi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'in gündem olan sözlerine sert tepki: Ah ah ülkem ne hallere kaldı - 1. Resim
Erdoğan'ın Çin ziyaretini, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik takip etti.

"ÖZGÜR BEY'İN NE BALIKÇILIKTAN NE FÜZELERDEN HABERİ VAR"

"Malumunuz Sinop’ta ROKETSAN’ın geliştirdiği normal menzilli füzelerimizin ve Delta V’nin atışlarını yapıyoruz. Bunlar Türkiye’nin şu anda geliştirebildiği orta menzildeki füzeler. Daha uzun menzildeki füzeler için malumunuz farklı coğrafyada işlerimiz de var. Ama şu anda biz Türkiye’nin bağımsızlığı için bu testleri yapmaya devam edeceğiz. Bu arada Sinop’ta balıkçılık 3-4 sene içerisinde 5 misli büyüdü. Sinoplu balıkçıların hiçbir sorunu yok. Sinoplu balıkçılar Japonya’ya Türk somonu ihracatı yapıyorlar. Dolayısıyla Özgür Bey’in zannediyorum ne füzelerden haberi var, ne Sinop’ta balıkçılığın gelişiminden, ne de turizmden. “Balıklar strese giriyor” diye açıklama yapmış.

"AH AH ÜLKEM NE HALLERE KALDI"

Ah ah ülkem ne hallere kaldı. Ama aşacağız bunları. Hep söylediğim gibi Türkiye’deki kronik muhalefet sorunu çözülmüş değil. Çözüm umudundan bile söz edemeyecek durumdayız. CHP bugüne kadar hangi soruna çare üretebilmiş ki muhalefet sorununa çare olsun. Daha kendi parti içi meselelerine çözüm üretemeyen bir siyasi parti, Allah aşkına milletin sorunlarına çare olabilir mi? “Millete hizmet edeceğiz” diyerek kazandıkları yerel yönetimlerin içler acısı hali, bunların yönetim anlayışının fragmanıdır. Bunlar hizmet etmeyi bilmez; bunlar sadece kavga etmeyi bilir."

