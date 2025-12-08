Otomobilde 11 ayın kazananları belli oldu! Dikkat çeken 'elektrikli' detayı
TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl — 2025 Ocak-Kasım döneminde 938 bin 177 otomobil satışı gerçekleşirken, bunun 164 bin 665 adedi elektrikli araçlardan oluştu. Elektrikli araçların pazardan aldığı pay, %17,55’e kadar yükseldi. Bu tercih, markaların performansına da yansıdı. Çinli BYD ve ABD’li Tesla, Türkiye pazarında bu yıl satışlarını en çok artıran 2 marka oldu. Pazar lideri Renault ise daha düşük bir artış oranı gerçekleştirdi.
Türkiye’de otomobil severler elektrikli araçları her geçen gün daha fazla tercih etmeye başladı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin verilerine göre, 2025 Ocak-Kasım döneminde 938 bin 177 otomobil satışı gerçekleşirken, bunun 164 bin 665 adedi elektrikli araçlardan oluştu. Geçen yıl bu rakam 83 bin 298 adet olmuştu. Elektrikli araçların pazardan aldığı pay, bu yılın 11 ayında %17,55’e kadar yükseldi.
BYD VE TESLA ZİRVEDE
Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticileri arasında yer alan, küresel arenada da rekabet halinde olan Çinli BYD ve ABD’li Tesla, Türkiye pazarında da bu yıl satışlarını en çok artıran 2 marka olarak öne çıktı.
Model çeşitliliği ve fiyat avantajı ile öne çıkan BYD’nin satışlarının 18 kat artışla 40 bin adedi aşması dikkatlerden kaçmadı. Geçen yılın 11 aylık döneminde BYD satışları sadece 2.137 adet olarak gerçekleşmişti.
TOGG DA YÜKSELİŞTE
Yerli elektrikli otomobil üreticisi TOGG da bu yıl %30 oranında satışlarını artırarak, listede ilk 10’da yer aldı. Geçen yılın 11 aylık döneminde 24 bin 361 adet satış gerçekleştiren TOGG’un, son iki yıllık dönem dikkatle alındığında BYD ve Tesla’dan daha fazla satış yaptığı rakamlara yansıyor.
PAZAR LİDERİ RENAULT
Türkiye’de pazar lideri konumunda bulunan Renault ise Ocak-Kasım 2025 döneminde toplam satışlarını %7,99 artırarak, daha düşük bir artış oranı gerçekleştirdi.
Öte yandan Toyota, Kia ve Audi’nin, satış oranı artışında ilk 5’te yer alması da önemli bir detay olarak öne çıktı.
11 AYDA SATIŞI EN ÇOK ARTANLAR
Ocak-Kasım 2025 döneminde Türkiye pazarında 10 bin adet rakamını geçen markalar dikkate alındığında, satışlarını en çok artıranlar şöyle sıralandı:
-BYD: 40 bin 770 adet (%1807,81)
-TESLA: 29 bin 955 adet (%224,65)
-TOYOTA: 67 bin 284 adet (%52,21)
-KIA: 22 bin 878 adet (%46,99)
-AUDI: 21 bin 256 adet (%31,31)
-CUPRA: 10 bin 485 adet (%31,06)
-BMW: 27 bin 495 adet (%30,56)
-TOGG: 31 bin 715 adet (%30,19)
-VOLKSWAGEN: 74 bin 547 adet (%17,45)
-HYUNDAI: 58 bin 829 adet (%16,98)
-NISSAN: 26 bin 450 adet (%15,89)
-PEUGEOT: 51 bin 866 adet (%12,31)
-VOLVO: 12 bin 928 adet (%11,83)
-MERCEDES: 28 bin 457 adet (%10,36)
-CITROEN: 40 bin 290 adet (%8,41)
-RENAULT: 109 bin 829 adet (%7,99)
-OPEL: 41 bin 577 adet (%5,69)
-SKODA: 39 bin 589 adet (%4,84)