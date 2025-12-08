TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl — 2025 Ocak-Kasım döneminde 938 bin 177 otomobil satışı gerçekleşirken, bunun 164 bin 665 adedi elektrikli araçlardan oluştu. Elektrikli araçların pazardan aldığı pay, %17,55’e kadar yükseldi. Bu tercih, markaların performansına da yansıdı. Çinli BYD ve ABD’li Tesla, Türkiye pazarında bu yıl satışlarını en çok artıran 2 marka oldu. Pazar lideri Renault ise daha düşük bir artış oranı gerçekleştirdi.

Türkiye’de otomobil severler elektrikli araçları her geçen gün daha fazla tercih etmeye başladı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin verilerine göre, 2025 Ocak-Kasım döneminde 938 bin 177 otomobil satışı gerçekleşirken, bunun 164 bin 665 adedi elektrikli araçlardan oluştu. Geçen yıl bu rakam 83 bin 298 adet olmuştu. Elektrikli araçların pazardan aldığı pay, bu yılın 11 ayında %17,55’e kadar yükseldi.

BYD VE TESLA ZİRVEDE

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticileri arasında yer alan, küresel arenada da rekabet halinde olan Çinli BYD ve ABD’li Tesla, Türkiye pazarında da bu yıl satışlarını en çok artıran 2 marka olarak öne çıktı.

Model çeşitliliği ve fiyat avantajı ile öne çıkan BYD’nin satışlarının 18 kat artışla 40 bin adedi aşması dikkatlerden kaçmadı. Geçen yılın 11 aylık döneminde BYD satışları sadece 2.137 adet olarak gerçekleşmişti.