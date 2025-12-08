Özel izinle satılıyor! 280 kiloluk orkinosu gören hayrete düşüyor
Türkiye'de satışı özel izinlere tabi olan ve nadiren rastlanan 280 kiloluk dev orkinos balığı satışa çıkarıldı. Dev balığı görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.
Taşbaşı'nda bir balıkçı tezgahı, görenleri hayrete düşüren dev bir orkinosa ev sahipliği yaptı. Balıkçı Selahattin Arslanbenzer'in satışa sunduğu 280 kiloluk orkinos, vatandaşları şaşırttı.
ÖZEL İZİNLE SATILIYOR
Arslanbenzer, normal şartlarda Türkiye'de satışı yasak olan ve genellikle Avrupa'ya ihraç edilen balığın, özel izinle ve faturalı olarak tezgaha getirdiklerini söyledi.
"VATANDAŞLAR ORKİNOSU GÖRÜNCE AFALLIYOR"
Selahattin Arslanbenzer 280 kiloluk orkinos hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Orkinos, Türkiye'de satışı yasak olan bir balıktır. Sadece Avrupa'ya götürüyorlar bunu. Arada bir ağa yakalandığı zaman, tutulduğu zaman faturalı olmak şartıyla satabiliyorsun. Biz de böyle faturalı bir şekilde getirip şu an satışını yapıyoruz. Balığımız 280 kilo, çok güzel bir balıktır. Orkinos, her zaman gelmeyen, pek sık rastlanmayan bir balık. Vatandaşlar görünce böyle bir afallıyorlar, heyecanlanıyorlar. 'Nasıl tuttunuz, ağla mı tuttunuz, oltayla mı tuttunuz?' diye soruyorlar."