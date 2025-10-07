Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Meteoroloji haritayı güncelledi! 39 il için sağanak yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji haritayı güncelledi! 39 il için sağanak yağış ve fırtına uyarısı

- Güncelleme:
Meteoroloji haritayı güncelledi! 39 il için sağanak yağış ve fırtına uyarısı
Meteoroloji, Uyarı, Sağanak Yağış, Fırtına, Rüzgar, Sel, Haber
Gündem Haberleri  / HABER MERKEZİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Ekim Çarşamba günü için 39 ilde gök gürültülü sağanak yağış, kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısında bulundu.İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Türkiye serin ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının ardından birçok kentte sağanak yağışlar etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Ekim Çarşamba günü için yeni uyarılar yayımladı.

Meteoroloji haritayı güncelledi! 39 il için sağanak yağış ve fırtına uyarısı - 1. Resim

39 İL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

MGM’nin açıklamasına göre 39 il için “sarı kodlu” meteorolojik uyarı yapıldı. Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Nevşehir, Niğde, Rize, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Ardahan ve Osmaniye illerinde gök gürültülü sağanak yağış, kuvvetli rüzgâr ve yer yer fırtına bekleniyor.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji haritayı güncelledi! 39 il için sağanak yağış ve fırtına uyarısı - 2. Resim

SAĞANAK YAĞIŞLAR KAÇ GÜN SÜRECEK?

Meteoroloji, sağanak yağışların cuma gününden itibaren etkisini azaltacağını, Doğu Karadeniz bölgesinde ise hafta sonuna kadar aralıklarla süreceğini bildirdi. Pazar gününden itibaren yağışların yurdu terk etmesi bekleniyor.

Meteoroloji haritayı güncelledi! 39 il için sağanak yağış ve fırtına uyarısı - 3. Resim

Meteoroloji haritayı güncelledi! 39 il için sağanak yağış ve fırtına uyarısı - 4. Resim

Meteoroloji haritayı güncelledi! 39 il için sağanak yağış ve fırtına uyarısı - 5. Resim

Meteoroloji haritayı güncelledi! 39 il için sağanak yağış ve fırtına uyarısı - 6. Resim

Meteoroloji haritayı güncelledi! 39 il için sağanak yağış ve fırtına uyarısı - 7. Resim

