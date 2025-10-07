Meteoroloji haritayı güncelledi! 39 il için sağanak yağış ve fırtına uyarısı

Türkiye serin ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının ardından birçok kentte sağanak yağışlar etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Ekim Çarşamba günü için yeni uyarılar yayımladı.

39 İL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

MGM’nin açıklamasına göre 39 il için “sarı kodlu” meteorolojik uyarı yapıldı. Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Nevşehir, Niğde, Rize, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Ardahan ve Osmaniye illerinde gök gürültülü sağanak yağış, kuvvetli rüzgâr ve yer yer fırtına bekleniyor.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

SAĞANAK YAĞIŞLAR KAÇ GÜN SÜRECEK?

Meteoroloji, sağanak yağışların cuma gününden itibaren etkisini azaltacağını, Doğu Karadeniz bölgesinde ise hafta sonuna kadar aralıklarla süreceğini bildirdi. Pazar gününden itibaren yağışların yurdu terk etmesi bekleniyor.