İngiliz basını duyurdu! 'Türkiye, Eurofighter’lar için Katar’la görüşüyor'

Middle East Eye’ın iddiasına göre, Türkiye ile Katar arasında ikinci el Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının satışı konusunda yürütülen görüşmelerde anlaşma aşamasına yaklaşıldı.

Kaynaklara göre Türk Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Salı günü Doha’da Katarlı yetkililerle jetlerin potansiyel tedarikine ilişkin görüşmeler gerçekleştirdi.

'F-16 AÇIĞINI EUROFİGHTER İLE KAPATMA PLANI'

Türkiye’nin, yerli Kaan savaş uçaklarının 2030’lu yılların başında hizmete girmesi beklenirken, F-16 filosundaki kapasite açığını gidermek için geçici çözümler arıyor.

Ankara, temmuz ayında İngiltere’den 40 Eurofighter Typhoon tedariki için ön mutabakat imzalamış ancak fiyat ve teslimat süreci konusunda müzakereler sürüyordu.

MEE’ye konuşan kaynaklar, Katar’ın 24 adet Tranche 3A Eurofighter uçağı işlettiğini hatırlatarak, bu uçakların Türkiye için daha hızlı bir çözüm sağlayabileceğini ifade etti.

'ANLAŞMA YAKIN'

Bölgesel kaynaklar Middle East Eye’a, “Müzakereler hâlâ sürüyor ancak Türkiye ile Katar arasındaki anlaşmanın yakın olduğu” bilgisini verdi.

Savunma Bakanlığı, Güler’in görüşmesinin ardından herhangi bir açıklama yapmazken, MEE’nin sorularına cevap verilmedi.

EUROFİGHTER KONSORSİYUMU ONAYI GEREKİYOR

Muhtemel satış için İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya ve Fransa’nın yer aldığı Eurofighter konsorsiyumunun onayı gerekiyor.

Ancak MEE’ye konuşan diplomatik kaynaklar, konsorsiyum ülkelerinin anlaşmayı desteklediğini ve Türkiye’yi gelecekte Tranche 4 modernizasyonu için “potansiyel büyük alıcı” olarak gördüklerini ileri sürdü.

YERLİ ALTERNATİF: KAAN PROJESİ

Savunma sanayi kaynaklarına göre Ankara, Kaan jetlerinin 2028 sonunda hazır olmasını hedefliyor; ancak analistlere göre ilk teslimatların 2030 civarında gerçekleşmesi daha mümkün .