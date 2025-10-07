BİST 100, tepki alımlarıyla yükseldi! Borsa 3 haftanın dibinden döndü

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi-Borsa İstanbul endeksi son üç işlem gününde yaşanan düşüşün ardından bugün tepki alımları ile yönünü yukarı çevirdi. BİST 100, günü %0,74 primle 10.814 puandan tamamladı.

Son üç 3 haftanın en düşük seviyelerinden dönen borsada bankacılık endeksi %0,2 primle sınırlı yükseliş kaydetti. Hizmetler endeksi %1,5 ve sınai endeks ise %0,45 primle borsadaki yükselişe katkı verdi.

50 GÜNLÜK ORTALAMAYA DİKKAT

Ata Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, endekste kısa vadede 10.620 ile 10.875 seviyelerinin destek ve direnç olarak takip edildiği belirtilerek, “50 günlük ortalamanın da geçtiği bölge olan 10.875 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleşmedikçe endekste güç kaybının devamını görebiliriz.” ifadelerine yer verildi.

10.620 desteğinin kırılması durumunda ise kısa vadeli pozisyonlarda ısrar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

11 BİN SEVİYESİ AŞILMADIKÇA...

Yapı Kredi tarafından paylaşılan günlük bültende ise endekste 10.650’nin ilk önemli destek olarak takip edildiği belirtilerek, “Önemli direnç aralığı olarak izlediğimiz 10.900-11.000 üzerinde kalıcı fiyatlamalar oluşmadıkça, bu yöndeki hareketlerin tepki karakterinden kurtulmasını beklemiyoruz.” denildi.

10.650 bölgesinin altındaki kalıcı fiyatlamalarda ise 10.200-10.250 aralığına doğru kademeli gerileme riskine de dikkat çekildi.

TCMB BAŞKANINDAN MESAJLAR

Piyasalarda günün önemli gelişmelerine bakıldığında, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda bir sunum gerçekleştirdi.

Ana eğilim göstergelerinin dezenflasyon sürecinin yavaşladığına işaret ettiğini belirten Karahan, “2026 ve 2027 yılları için enflasyon ara hedeflerimizi sırasıyla %16 ve %9 olarak belirledik. Ara hedeflerden belirgin ayrışma durumunda, para politikası duruşumuzu sıkılaştıracağız.” mesajını verdi.