BİST 100 güne ‘sınırlı’ yükselişle başladı! Borsada hedef fiyat değişti mi?

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul endeksinde 22 Eylül’de 11.540 seviyesinden başlayan düşüş, dünkü işlemlerde 10.734 puana kadar devam etti. BİST 100 bu süreçte %-7,5 değer kaybederek teknik anlamda önemli destekleri de aşağı kırdı.

Eylül enflasyonun yüksel gelmesinin ardından risk iştahı düşerken, dikkatler 23 Ekim’deki TCMB faiz kararına çevrildi. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bugünkü işlemlere ise %0,06 gibi sınırlı bir primle 10.742 puandan başladı.

100 GÜNLÜK ORTALAMAYA DİKKAT

Global Menkul Değerler tarafından yapılan değerlendirmede; BİST 100 endeksinin teknik olarak 8, 21 ve 50 günlük hareketli ortalamaların altına sarktığına dikkat çekilerek, bundan sonraki süreçte 100 günlük üssel ortalamanın (10.460) önem kazandığı ifade edildi. Yukarı yönlü hareketlerde ise 10.875-11.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıkabileceği aktarıldı.

ENDEKSTE KRİTİK SEVİYELER

İntegral Yatırın tarafından paylaşılan günlük bültende ise BİST 100 endeksinde 10.750 seviyesinin kritik konumda bulunduğu vurgulanarak “Bu seviye kalıcılık sağlanması haline 11.000 test edilebilir. Geri çekilmenin devam etmesi durumunda ise 10.400 ana destek olarak karşımıza çıkacaktır” denildi.

BİST 100 HEDEF FİYAT

Tacirler Yatırım tarafından yapılan analizde de BİST 100 kapsamındaki şirketler üzerinden hesaplanan 12 aylık endeks hedefinin 15 bin civarına işaret ettiği hatırlatılarak, “Ancak mevcut dönemde bu hedefe yönelim açısından katalizör bulmakta zorlanan bir piyasa var. Teknik açıdan endekste 10.600 ve 10.300 destekleri radara girdi. Bu sebeple öncelikle desteklerin çalıştığını, ardından dirençlerin artan hacim ve para girişi ile test edildiğini görmek gerekiyor” ifadelerine yer verildi.