Ömer Çelik'ten açıklama: Cumhur İttifakı bir bütün olarak yoluna devam ediyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden Cumhur İttifakı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik paylaşımında "Cumhur İttifakı’mız 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize ulaşmak için bir ve bütün olarak yoluna devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Çelik'in paylaşımı şu şekilde: