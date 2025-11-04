Konutların fiyatı yüzde 30 geriledi, piyasa sarsıldı! Uzmanlardan uyarı geldi

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden biri olan Adana'da, binlerce binaya 'az hasarlı' raporu verilmesi gayrimenkul piyasasında fiyat dengesini değiştirdi. 'Az hasarlı' olarak sınıflandırılan binalardaki dairelerin satış fiyatları, 'hasarsız'lara göre ortalama yüzde 30 daha düşük seviyelerde seyrediyor.

Depremlerde kent genelinde 11 bina yıkılırken, 3 bin 279 bina ağır, 4 bin 949 bina orta, yaklaşık 40 bin bina ise az hasarlı olarak tespit edildi. Ancak “hasar” ibaresinin vatandaşlarda tedirginlik oluşturması, “az hasarlı” binaların satışını olumsuz etkiledi.

"AZ HASARLI BİNA İLE HASARSIZ ARASINDA FARK YOK"

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Emlak ve Gayrimenkul İşleri Komisyon Başkanı Atilla Özelköse, halkın 'hasar' kelimesinden gereksiz yere çekindiğini söyledi. Özelköse, az hasarlı binaların oturuma engel bir durum taşımadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı gerçekten riskli olan binaları zaten yıkıyor. 'Az hasarlı' ibaresi bulunan yapılarda ise yalnızca sıva veya boya çatlakları gibi yüzeysel hasarlar görülüyor. Kolon ya da kirişte bir problem yok. Yıkım kararı bulunmayan tüm binalarda vatandaşlar güvenle oturabilir."

"HASAR İBARESİ FİYATLARI ÜÇTE BİR ORANINDA DÜŞÜRÜYOR"

Özelköse, hasar raporunun piyasa değerleri üzerinde ciddi bir etkiye neden olduğunu belirterek, "Üç yaşında yeni bir bina bile 'az hasarlı' raporu aldıysa emsallerine göre yüzde 30 daha ucuza satılıyor. Hasar ibaresi insanları çok etkiliyor, ancak bu durum teknik açıdan farka neden olmuyor. Aslında 'hasarsız' bina ile 'az hasarlı' bina aynı durumda" dedi.

"KORKUYA GEREK YOK"

Vatandaşların gereksiz endişe taşımamaları gerektiğini vurgulayan Özelköse, "Eğer bina oturulamayacak durumda olsaydı, zaten yıkım kararı verilirdi. 'Az hasarlı' damgası sadece fiyatı düşüren bir ayrıntıdan ibaret" ifadelerini kullandı.