Şap salgını kontrol altına alındı! Bakanlıktan açıklama geldi

Şap hastalığı nedeniyle birçok ilde karantinalar uygulanmış, hayvancılıkla uğraşanlar zor zamanlardan geçmişti.

Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı sevindiren haberi açıkladı. Şap salgınının kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, sosyal medyada aşıların hayvanları hasta ettiğine yönelik gerçeğe aykırı paylaşımlar yapan kişiler hakkında adli işlem başlatıldığı duyuruldu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şap (SAT1) hastalığıyla mücadelede Türkiye kontrollü şekilde ilerliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, ülke genelinde görülen Şap Hastalığı (SAT1 serotipi) ile mücadele çalışmalarını planlı, kontrollü ve bilimsel temelde sürdürmektedir.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki hususların bilinmesi önem arz etmektedir:

"SALGIN KONTROL ALTINDA"

Salgın kontrol altına alınmıştır. Ülke genelinde yürütülen yoğun aşılama, karantina ve saha denetimleri sayesinde hastalığın yayılımı büyük oranda sınırlandırılmıştır.

Aşılama oranı %92'ye ulaşmıştır. Türkiye'deki tüm büyükbaş hayvan varlığı ilk tur aşılamadan geçirilmiş olup, ikinci tur aşılama kampanyası başlatılmıştır.

Sahadan düzenli olarak numune akışı sağlanmakta, virüsün genetik yapısı takip edilmektedir.

"BİLİM DIŞI İDDİALARA KARŞI ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI"

Bilim dışı iddialara karşı adli süreç başlatılmıştır. Sosyal medyada aşıların hayvanları hasta ettiğine yönelik gerçeğe aykırı paylaşımlar yapan kişiler hakkında adli işlemler başlatılmıştır.

Acil Eylem Planı kapsamında tüm süreçler titizlikle yürütülmektedir. İl ve ilçe müdürlükleri, laboratuvarlar ve saha ekipleri, Bakanlığımızın Acil Eylem Planı doğrultusunda koordineli şekilde görev yapmaktadır.

Veteriner sağlık personeli 7/24 sahadadır. Hastalığın yayılımını önlemek amacıyla denetim, aşılama ve numune alma faaliyetleri aralıksız devam etmektedir.

"GELİŞMELER DÜZENLİ OLARAK RAPORLANMAKTA"

Konuyla ilgili Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile sürekli temas halinde olunarak teknik bilgi paylaşımı yapılmakta, ülkemizdeki gelişmeler düzenli olarak raporlanmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak hayvan sağlığının korunması, hayvancılığın sürdürülebilirliği için tüm tedbirler alınmaya devam etmektedir.

Konuyla ilgili olarak düzenli bilgilendirmelerimiz devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."