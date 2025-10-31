Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Aydın'da korkulan başa geldi! Hastalık yayıldı, karantina uygulanacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin birçok kentinde şap hastalığı baş gösteriyor. Aydın'da da hastalığın belirlenmesinin ardından 34 mahalle için karantina kararı geldi. Karantina süresince mahallelere büyükbaş ve küçükbaş hayvanların giriş ve çıkışına izin verilmeyeceği bildirildi.

Son 1 yıl içerisinde Elazığ, Bolu, Kastamonu ve Erzincan gibi kentlerde görülen şap hastalığı, bu kez Aydın'da baş gösterdi.

Aydın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan duyuruda, İsabeyli Mahallesi'nde şap hastalığının belirlenmesinin ardından çalışma başlatıldı.

AYDIN'DA 34 MAHALLEDE ŞAP KARANTİNASI

İsabeyli ve Ocaklı mahalleleri "koruma bölgesi", Bozyurt, Çobanlar, Dereağzı, Dallıca, Eycelli, Hasköy, Kavacık, Arslanlı, Samailli ve Yaylapınar mahalleleri ile merkezdeki 22 mahalle "gözetim bölgesi" olarak belirlendi.

Bu kapsamda mahallelerde karantina uygulaması başlatıldı.

Karantina süresince mahallelere büyükbaş ve küçükbaş hayvanların giriş ve çıkışına izin verilmeyeceği bildirildi.

Ayrıca İsabeyli ve Ocaklı mahallelerinde hastalık sona erene kadar suni tohumlama yapılmayacağı, kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacağı kaydedildi.

