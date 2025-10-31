'Hareketsizlik salgını' kapıda: 2050 insanı böyle görünebilir!

Tek tıkla yemek siparişi, çevrim içi toplantılar, ekran başında sosyalleşme... Günümüzün “kolaylık kültürü”, hayatı her zamankinden daha pratik hale getirse de, uzmanlara göre insanlığı ciddi bir tehlike bekliyor: Hareketsizlik salgını...

Uzmanlar, modern hayat tarzlarının giderek daha durağan hale geldiğini, fiziksel aktivitenin azalmasının ise uzun vadede insan sağlığını tehdit ettiğini söylüyor. Bu duruma dikkat çekmek isteyen yürüyüş uygulaması WeWard, 2050 yılında ortalama hareketsiz bir insanın nasıl görünebileceğini göstermek için “Sam” adında çarpıcı model oluşturdu.

ÇÖKÜK GÖZLER, DONUK TEN VE 'TEKNOLOJİ BOYNU'

WeWard’ın blogunda tanıtılan Sam, çökük gözleri, solgun teni, şiş ayakları ve “teknoloji boynu” ile hareketsizliğin uzun vadeli etkilerini gözler önüne seriyor. Şirket açıklamasında,

Tıbbi araştırmalarla desteklenen proje, sınırlı hareket kabiliyeti, aşırı ekran kullanımı ve konfor odaklı alışkanlıkların insan vücudu üzerindeki muhtemel etkilerini gösteriyor.

HAREKETSİZLİK VÜCUDU NASIL DEĞİŞTİRİYOR?

⚫ Kilo artışı ve yağ birikimi:

Hareketsiz hayat, kalori yakımını azaltıyor. Zamanla vücut kullanılmayan enerjiyi özellikle göbek çevresinde yağ olarak depoluyor. Bu durum obezite, diyabet ve kalp hastalıkları riskini artırıyor.

⚫ Kötü duruş ve “teknoloji boynu”:

Uzun süre ekran karşısında oturmak başın öne eğilmesine, sırtın kavislenmesine neden oluyor. Bu da boyun ve omuz ağrılarını tetikliyor, duruş bozukluğunu kalıcı hale getirebiliyor.

⚫ Eklem sertliği ve artrit riski:

Düzenli hareket, eklemlerin esnekliğini korurken; uzun süre oturmak eklem sıvısının azalmasına yol açıyor. Zamanla kalça ve dizlerde sertlik, ağrı ve hareket kısıtlılığı ortaya çıkıyor.

⚫ Şiş ayak bilekleri ve varisli damarlar:

Hareketsizlik, kan akışını yavaşlatıyor. Bu da ayaklarda sıvı birikmesi, varis oluşumu ve hatta kan pıhtılaşması riskini beraberinde getiriyor.

⚫ Erken yaşlanma ve cilt problemleri:

Dijital ekranlardan yayılan mavi ışık, ciltte erken yaşlanma ve renk eşitsizliklerine yol açabiliyor. Zayıf dolaşım ise donuk cilt, koyu halkalar ve egzama riskini artırıyor.

⚫ Saç dökülmesi ve göz yorgunluğu:

Hareketsizlikle birlikte gelen stres, yetersiz beslenme ve düşük oksijen dolaşımı saç köklerini zayıflatıyor. Uzun ekran süresi ise gözlerde kuruluk, bulanıklık ve baş ağrısına neden oluyor.

ÜNLÜLER ÜZERİNDE DENENDİ

WeWard ekibi, yapay zekâ ile oluşturulan bu projeksiyonu Brad Pitt, Oprah Winfrey ve Meryl Streep gibi ünlülere de uygulayarak gelecekteki görünümlerini paylaştı.

SADECE FİZİKSEL DEĞİL: RUHSAL TEHDİT DE BÜYÜK

Projede yer almayan ancak uzmanların altını çizdiği diğer etkiler arasında yüksek stres, kaygı, depresif belirtiler, bazı kanser türlerinde artış ve kalp-damar hastalıkları riski bulunuyor.