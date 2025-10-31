Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Serdar Dursun yürekleri ağza getirdi: Kanlar içinde kaldı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir'e konuk olan Kocaelispor'da milli futbolcu Serdar Dursun, başına aldığı darbe sonrasında kanlar içinde kaldı. 

Süper Lig'de Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelen Kocaelispor'da forvet oyuncusu Serdar Dursun, korkutan bir sakatlık yaşadı. 

KANLAR İÇİNDE KALDI

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakada hava topu mücadelesinde başına darbe alan 34 yaşındaki golcü, kanlar içinde yerde kaldı.

Başında kanama meydana gelen Serdar'a, sağlık ekipleri hızla müdahale ederek tedavi uyguladı.

Serdar Dursun yürekleri ağza getirdi: Kanlar içinde kaldı - 1. Resim

OYUNA DEVAM ETTİ

Kanamanın durdurulmasının ardından tecrübeli forvet, teknik heyetin ve sağlık ekibinin onayıyla tekrar sahaya döndü. Serdar Dursun, kafasına aldığı darbenin ardından kenara gelip formasını değiştirdi ve kısa bir sürenin ardından yeniden oyuna döndü.

Başakşehir'de taraftarlar, Serdar Dursun'un sahaya dönüşüyle birlikte büyük bir alkışla destek verdi.

