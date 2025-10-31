Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı

Siyah beyazlılar, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Seçil Aygül ile yolların ayrıldığını açıkladı.

KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLAR AYRILDI

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Sayın Seçil Aygül ile Yönetim Kurulumuzun kararıyla karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Aygül’e kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.