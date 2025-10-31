Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı

Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı

- Güncelleme:
Spor Haberleri

Beşiktaş, kulüp CEO'su Seçil Aygül ile yönetim kurulu kararıyla yolların ayrıldığını duyurdu.

Siyah beyazlılar, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Seçil Aygül ile yolların ayrıldığını açıkladı.

KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLAR AYRILDI

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Sayın Seçil Aygül ile Yönetim Kurulumuzun kararıyla karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Aygül’e kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

