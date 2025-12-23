Volkswagen Aralık 2025 güncel fiyatları Alman otomobil devi Volkswagen, 2026 yılına günler kala fiyat listelerini sessiz sedasız güncelledi. Hem sıfır araçların hem de opsiyonların zamlandığı yeni listede, birçok popüler modelde dikkat çeken artışlar görülüyor.

18 Aralık itibarıyla geçerli olan güncel fiyatlar, Volkswagen almak isteyenler için yıl bitmeden bütçeleri yeniden gözden geçirme gerekliliğini ortaya koydu. İşte güncel Volkswagen fiyatları...

T-Roc - Taigo Aralık 2025 döneminde Volkswagen’in Türkiye’de satışta olan modellerinin başlangıç fiyatlarında yukarı yönlü değişiklikler dikkat çekti. Ayın başı ile 23 Aralık tarihleri arasındaki fiyatlar karşılaştırıldığında, birçok modelde artış olduğu görülüyor. İşte Volkswagen’in 1-23 Aralık tarihleri arasındaki fiyat değişim grafiği: Model 1 Aralık Başlangıç Fiyatı 23 Aralık Başlangıç Fiyatı Polo 1.765.000 TL 1.792.000 TL T-Cross 2.038.000 TL 2.069.000 TL Taigo 1.886.000 TL 1.969.000 TL Golf 2.022.000 TL 2.053.000 TL T-Roc 2.384.000 TL 2.554.000 TL Tiguan 3.049.000 TL 3.095.000 TL Yeni Tayron 3.287.000 TL 3.337.000 TL ID.4 2.387.000 TL 2.423.000 TL Passat 3.227.000 TL 3.276.000 TL ID.7 4.177.000 TL 4.240.000 TL Touareg 10.143.000 TL 10.295.000 TL

Taigo TAIGO ARALIK 2025 FİYATLARI Volkswagen’in SUV Coupé sınıfındaki modeli Taigo, eğimli tavan yapısı ve kompakt SUV ölçüleriyle farklı bir tasarım anlayışı sunuyor. Model, teknolojik donanımları, motor seçenekleri ve güncel sürüş destek sistemleriyle sınıfındaki beklentilere yanıt vermeyi amaçlıyor. Motor – Yakıt Donanım – Şanzıman Fiyat 1.0 TSI 95 PS, Benzinli Life, Manuel 1.969.000 TL 1.0 TSI 116 PS, Benzinli Life, Otomatik 2.238.000 TL 1.0 TSI 116 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.662.000 TL 1.0 TSI 116 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 2.776.000 TL 1.5 TSI 150 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.834.000 TL 1.5 TSI 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 3.031.000 TL

Tayron TAYRON ARALIK 2025 FİYATLARI Yeni Tayron, aerodinamik gövde yapısı ve eTSI mild hybrid motor seçeneğiyle verimlilik odaklı bir SUV olarak konumlanıyor. Opsiyonel 7 koltuklu versiyonu, geniş iç mekân ihtiyacı olan kullanıcılar için alternatif sunarken, sürüş destek sistemleri ve bağlantı teknolojileriyle donatılıyor. Motor – Yakıt Donanım – Şanzıman Fiyat 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli Life, Otomatik 3.337.000 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli Life (7 koltuklu), Otomatik 3.427.000 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli Elegance, Otomatik 4.267.000 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli Elegance (7 koltuklu), Otomatik 4.363.000 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 4.553.000 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli R-Line (7 koltuklu), Otomatik 4.648.000 TL

T-Roc T-ROC ARALIK 2025 FİYATLARI Volkswagen T-Roc, yenilenen iç ve dış tasarımıyla kompakt SUV segmentindeki iddiasını sürdürüyor. Geliştirilmiş aydınlatma sistemleri, güncellenen kabin kalitesi ve teknik iyileştirmeler, modelin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Motor – Yakıt Donanım – Şanzıman Fiyat 1.5 TSI 150 PS, Benzinli Life, Otomatik 2.554.000 TL 1.5 TSI 150 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.863.000 TL 1.5 TSI 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 3.188.000 TL

Tiguan TIGUAN ARALIK 2025 FİYATLARI Volkswagen’in global ölçekte en çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Tiguan, yeni neslinde mild hybrid motor teknolojisi ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle sunuluyor. 4MOTION dört tekerlekten çekiş ve DCC Pro gibi donanımlar, sürüş konforu ve yol tutuş odaklı kullanıcıları hedefliyor. Motor – Yakıt Donanım – Şanzıman Fiyat 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli Life, Otomatik 3.095.000 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli Elegance, Otomatik 3.982.000 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 4.247.000 TL 2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel Elegance, Otomatik 5.693.000 TL 2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel R-Line, Otomatik 6.024.000 TL

Touareg TOUAREG ARALIK 2025 FİYATLARI Touareg, Volkswagen’in üst sınıf SUV segmentindeki temsilcisi olarak premium donanım ve güçlü motor seçenekleriyle dikkat çekiyor. Model, yüksek malzeme kalitesi, gelişmiş sürüş teknolojileri ve performans odaklı altyapısıyla konumlanıyor. Motor – Yakıt Donanım – Şanzıman Fiyat V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION, Dizel Elegance, Otomatik 10.295.000 TL V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION, Dizel R-Line, Otomatik 10.820.000 TL

Passat PASSAT ARALIK 2025 FİYATLARI Yeni Passat, geniş iç mekânı, güncellenmiş tasarımı ve sürüş destek teknolojileriyle özellikle aile ve iş odaklı kullanıcıları hedefliyor. Konfor, güvenlik ve dijital donanımlar, modelin öne çıkan temel başlıkları arasında yer alıyor. Motor – Yakıt Donanım – Şanzıman Fiyatı 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli Impression, Otomatik 3.276.000 TL 1.5 eHybrid 204 PS, Hibrit Impression, Otomatik 3.514.000 TL 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli Business, Otomatik 3.719.000 TL 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli Elegance, Otomatik 4.346.000 TL 1.5 eHybrid 204 PS, Hibrit Elegance, Otomatik 4.336.000 TL 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 4.466.000 TL 1.5 eHybrid 204 PS, Hibrit R-Line, Otomatik 4.480.000 TL 1.5 eHybrid 272 PS, Hibrit R-Line, Otomatik 4.719.000 TL 2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel Elegance, Otomatik 6.557.000 TL 2.0 TSI 265 PS 4MOTION, Benzinli R-Line, Otomatik 6.596.000 TL 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION, Dizel R-Line, Otomatik 6.715.000 TL

Polo POLO ARALIK 2025 FİYATLARI Volkswagen Polo, kompakt sınıfta sunduğu iç hacim, bagaj kapasitesi ve sürüş destek sistemleriyle dikkat çekiyor. Yarı otonom sürüş destekleri ve LED Matrix far teknolojisi gibi donanımlar, modelin teknik altyapısını güçlendiriyor. Motor – Yakıt Donanım – Şanzıman Fiyat 1.0 80 PS, Benzinli Impression, Manuel 1.792.000 TL 1.0 TSI 95 PS, Benzinli Life, Manuel 2.015.000 TL 1.0 TSI 95 PS, Benzinli Life, Otomatik 2.162.000 TL 1.0 TSI 95 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.611.000 TL

Golf GOLF ARALIK 2025 FİYATLARI Golf, 50. yılına özel güncellenen tasarımı ve teknolojik donanımlarıyla satışta bulunuyor. eTSI mild hybrid motor seçeneği, dijital gösterge ve multimedya sistemleri ile sürüş destek teknolojileri, modelin öne çıkan teknik özellikleri arasında yer alıyor. Motor – Yakıt Donanım – Şanzıman Fiyat 1.5 TSI 116 PS, Benzinli Impression, Manuel 2.053.000 TL 1.5 eTSI 116 PS, Benzinli Life, Otomatik 2.573.000 TL 1.5 eTSI 116 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.903.000 TL 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli Style, Otomatik 3.086.000 TL 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 3.292.000 TL 2.0 TSI 333 PS, Benzinli R, Otomatik 6.419.000 TL 2.0 TSI 265 PS, Benzinli GTI, Otomatik 4.729.000 TL

