EuroLeague’de Fenerbahçe Beko–Panathinaikos maçında tribünlerden yükselen küfürlü tezahüratlar ve saha kenarındaki protestolar sonrası Ergin Ataman’ın sert tepkisi gündeme oturmuştu. EuroLeague yaşanan olaylardan dolayı sarı-lacivertli kulübe 12 bin euro para cezası verdi.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 16. haftasında evinde Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'u konuk ettiği mücadele sonrası Ergin Ataman'ın taraftar tezahüratlarına verdiği tepki gündem olmuştu. 81-77'lik Panathinaikos galibiyetiyle biten maçın ardından başantrenör Ergin Ataman, şu sözleri dile getirmişti:

Neden anlamıyorum ama 10 bin eğitimsiz Fenerbahçe taraftarı, 87 yaşındaki eğitimli anneme yönelik tezahürat yapmaya başladı. Sonrasında ise Allah bize yardımcı oldu. Oyuncularımız şutları atmaya başladı, defansta ise agresif oynadık. Allah bize yardım etti ve gereken cevabı sahada verdik. Bu kadar. Gerçekten bu eğitimsiz insanların tezahüratları için çok üzgünüm.

EuroLeague yaşanan olaylardan dolayı Fenerbahçe'ye 12 bin euro para cezası verdi

FENERBAHÇE'YE PARA CEZASI

EuroLeague Basketball, 2025-26 normal sezonunun 16. haftasında oynanan karşılaşmalarda yaşanan olaylara ilişkin disiplin kararlarını açıkladı. Bu kapsamda Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ile İstanbul’da oynanan maçta tribünlerden yükselen küfürlü tezahüratlar ve saha kenarındaki protestolar nedeniyle 12 bin euro para cezasına çarptırıldı. Kararın, EuroLeague Disiplin Talimatı’nın 29.2 f) ve 29.2 g) maddeleri kapsamında alındığı belirtildi.

EuroLeague Basketball’un açıklamasında, söz konusu yaptırımın Fenerbahçe Beko – Panathinaikos karşılaşmasında yaşanan tribün olaylarıyla ilgili olduğu vurgulandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası