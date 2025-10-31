Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yozgat'ın bir köyünde bulunuyor, 300 yıllık geçmişi var! Define avcıları mahvetti

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Garipler köyündeki tarihi kilise, 300 yıllık tarihiyle zamana direniyor. İnanç turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip yapı define avcılarının da hedefinde oldu, restore edilmeyi bekliyor.

Çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Garipler köyünde eski yıllarda manastır olarak kullanılan kilise, Garipoğulları Beyliği zamanında camiye dönüştürüldü. 1924'ten 1970 yılına kadar bir bölümü cami bir bölümü okul olarak kullanılan tarihi yapının köşelerinde, pencerelerinde, kemer ve kapılarında kesme taş, diğer kısımlarında moloz taş kullanılarak yapılmış.

Yozgat'ın bir köyünde bulunuyor, 300 yıllık geçmişi var! Define avcıları mahvetti - 1. Resim

Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescillenen kilise, doğu-batı doğrultusunda uzanan, narteksli ve üç nefli düzgün kesme taş ve moloz taşla inşa edilmiş bir yapı olması özelliğiyle ön plana çıkıyor.

Yozgat'ın bir köyünde bulunuyor, 300 yıllık geçmişi var! Define avcıları mahvetti - 2. Resim

DEFİNE AVCILARI HEDEF ALDI

Garipler Köyü Kilisesi, iklim şartları ve define arayanların bıraktığı tahribattan dolayı deforme olsa da restore edildiği takdirde inanç turizmi açısından önemli bir nokta olabilecek potansiyele sahip.

Yozgat'ın bir köyünde bulunuyor, 300 yıllık geçmişi var! Define avcıları mahvetti - 3. Resim

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK TESCİLLİ

Yozgat Müze Müdürü Cihat Çakır, "Garipler Köyü Kilisesi ilimizde bulunan bir Rum Kilisesi. 17x12 metre genişliğinde. Kareye yakın dikdörtgen planlı. Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescilli. Eğer kilisede restorasyon çalışması yapılıp buraya güzel bir işlev verilirse, kilise uzun süre yaşamını korur. Bu da ilimize büyük bir katkı sağlar.

Yozgat'ın bir köyünde bulunuyor, 300 yıllık geçmişi var! Define avcıları mahvetti - 4. Resim

Yaklaşık 1700'lü yıllarda yapılmış bir Rum Kilisesi. Restore edilirse ve alan ihya edilirse, bir çevre düzenlemesi yapılırsa çok güzel bir destinasyon alanı olabilir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
