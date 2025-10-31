Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Aldatılan eşler talep etti: Yuva yıkan tazminat ödesin!

Aldatılan eşler talep etti: Yuva yıkan tazminat ödesin!

Aldatılan eşler talep etti: Yuva yıkan tazminat ödesin!
Geçen sene 187 bin çift boşanırken, en önemli sebepleri arasında “aldatma” yer aldı. Hukukçular ve aldatılan eşler caydırıcılık için “Yuva yıkana ceza verilsin” önerisinde bulundu.

GAMZE ERDOĞAN ANKARA - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2023 yılında 173 bin 342 olan boşanan çift sayısı, 2024’te 187 bin 343’e yükseldi. Boşanma sebepleri arasında aldatma önemli bir yer tutarken, hukukçular, evlilik birliğinin korunması açısından aldatma vakalarında üçüncü şahıslara yönelik tazminat düzenlemesinin caydırıcı olabileceğini söylüyor.

Hukukçu Emine Aslan, “Zina 1999 yılına kadar Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak düzenlenmişti. Bu tarihten sonra suç olmaktan çıkarıldı” dedi. Medeni hukukta zinanın, ağır kusur ve mutlak boşanma sebeplerinden biri kabul edildiğini anlatan Aslan şunları söyledi: “Ancak mahkemeler bu fiilin ispatında çok güçlü deliller arıyor. Otel kayıtları, fotoğraflar, yazışmalar gibi unsurlar sadakat yükümlülüğünün ihlali olarak değerlendiriliyor. Durum bu kadar vahimken, üçüncü kişilere karşı herhangi bir tazminat veya cezai sorumluluk öngörülmemesi caydırıcılığı ortadan kaldırıyor. Toplumsal değerlerin ve evlilik kurumunun korunması açısından en azından manevi tazminat uygulanabilir. Son yıllarda bize bu konuda gelen taleplerde ciddi oranda artış var. Özel hayatın gizliliği ve kişisel özgürlükler dengesi gözetilerek bu konuda kapsamlı bir düzenleme hazırlanabilir.”

Aldatılan kişinin, eşiyle beraber olan üçüncü kişiden manevi tazminat talep edip edemeyeceğinin, uzun yıllardır Yargıtay’ı meşgul eden bir konu olduğunu ifade eden Aslan, “Bu sorun bütün mahkemeler açısından bağlayıcı olan Yargıtay İçtihatı Birleştirme Kararı ile çözülmüş ve aldatılan eşin üçüncü kişiden manevi tazminat isteyemeyeceği kabul edilmişti. Ancak bu konu boşanma avukatlarına en çok gelen talepler arasında yer alıyor, düzenleme şart” diye konuştu.

