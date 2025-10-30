Meteoroloji yeni hava raporunu paylaştı: 81 ilde güneş açacak, sıcaklık 5 derece artıyor

Başta Marmara, Ege ve Akdeniz olmak üzere yurdun büyük bölümü soğuk ve yağışlı havanın etkisi altındaydı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre ise yurt genelinde 5 gün boyunca yağış olmayacak.

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'da pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının; yurdun iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İşte 5 günlük hava tahmin raporu: