Meteoroloji yeni hava raporunu paylaştı: 81 ilde güneş açacak, sıcaklık 5 derece artıyor

Meteoroloji yeni hava raporunu paylaştı: 81 ilde güneş açacak, sıcaklık 5 derece artıyor

Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'nin son raporuna göre yağışlı ve soğuk hava geride kaldı. Yeni tahmine göre 81 ilde 5 gün boyunca yağış beklenmiyor, sıcaklıklar ise 5 derece artacak.

Başta Marmara, Ege ve Akdeniz olmak üzere yurdun büyük bölümü soğuk ve yağışlı havanın etkisi altındaydı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre ise yurt genelinde 5 gün boyunca yağış olmayacak. 

Meteoroloji yeni hava raporunu paylaştı: 81 ilde güneş açacak, sıcaklık 5 derece artıyor - 1. Resim

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'da pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji yeni hava raporunu paylaştı: 81 ilde güneş açacak, sıcaklık 5 derece artıyor - 2. Resim

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının; yurdun iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Meteoroloji yeni hava raporunu paylaştı: 81 ilde güneş açacak, sıcaklık 5 derece artıyor - 3. Resim

RÜZGAR

Genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İşte 5 günlük hava tahmin raporu:

 

Meteoroloji yeni hava raporunu paylaştı: 81 ilde güneş açacak, sıcaklık 5 derece artıyor - 4. Resim

Meteoroloji yeni hava raporunu paylaştı: 81 ilde güneş açacak, sıcaklık 5 derece artıyor - 5. Resim

 

Meteoroloji yeni hava raporunu paylaştı: 81 ilde güneş açacak, sıcaklık 5 derece artıyor - 6. Resim

Meteoroloji yeni hava raporunu paylaştı: 81 ilde güneş açacak, sıcaklık 5 derece artıyor - 7. Resim

Meteoroloji yeni hava raporunu paylaştı: 81 ilde güneş açacak, sıcaklık 5 derece artıyor - 8. Resim

