Meteoroloji yeni hava raporunu paylaştı: 81 ilde güneş açacak, sıcaklık 5 derece artıyor
Yaşam Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Meteoroloji'nin son raporuna göre yağışlı ve soğuk hava geride kaldı. Yeni tahmine göre 81 ilde 5 gün boyunca yağış beklenmiyor, sıcaklıklar ise 5 derece artacak.
Başta Marmara, Ege ve Akdeniz olmak üzere yurdun büyük bölümü soğuk ve yağışlı havanın etkisi altındaydı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre ise yurt genelinde 5 gün boyunca yağış olmayacak.
Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'da pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının; yurdun iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR
Genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İşte 5 günlük hava tahmin raporu:
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Çağla Çağlar