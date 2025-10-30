Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem! Sındırgı bir kez daha sallandı

Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem! Sındırgı bir kez daha sallandı

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Balıkesir&#039;de 4.1 büyüklüğünde deprem! Sındırgı bir kez daha sallandı
Deprem, Türkiye, Balıkesir, Sındırgı, AFAD, Haber
Yaşam Haberleri  / HABER MERKEZİ

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin son bilgileri aktardı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, saat 23.52’de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem! Sındırgı bir kez daha sallandı - 1. Resim

Depremin 13.58 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.​​​​​​​

Kaynak: HABER MERKEZİ

İngiltere Kralı Charles, Prens Andrew'un ünvanlarını geri aldı! Buckingham'dan 'Epstein' açıklamasıMerkez Bankası Papara’nın faaliyet iznini iptal etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Meteoroloji yeni hava raporunu paylaştı: 81 ilde güneş açacak, sıcaklık 5 derece artıyor - Yaşam81 ilde güneş açacak, sıcaklık 5 derece artıyorBu kış unutulmayacaklar arasına girecek... Yoğun kar ve soğuk geliyor! Kritik dönem açıklandı - YaşamBu manzaralara hazır olun! Tarih netleştiDicle Nehri ile ilgili şaşırtan gerçek! 100 kilometrelik kısmı "nehir" statüsünde değil - YaşamDicle Nehri ile ilgili şaşırtan gerçek!Uzmanlardan önemli uyarı: Artık göllerimizi kaybetmek üzereyiz - YaşamUzmanlardan önemli uyarı: Göllerimizi kaybetmek üzereyizAdana'da depremde 96 kişiye mezar olan binanın müteahhidine 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis! - YaşamMüteahhide 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis!Özel günlerde tercih edebileceğiniz ikili takım önerileri - YaşamÖzel günlerde tercih edebileceğiniz ikili takım önerileri
Sonraki Haber Yükleniyor...