Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem! Sındırgı bir kez daha sallandı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin son bilgileri aktardı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, saat 23.52’de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 13.58 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
