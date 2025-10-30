Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Balıkesir'de deprem! Artçılar art arda geldi, AFAD verileri paylaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Son dakika... Balıkesir'de depremler art arda oldu. AFAD sabah meydana gelen Sındırgı merkezli sarsıntılara ilişkin ilk verileri paylaştı.

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem İstanbul, Bursa, Manisa başta olmak üzere birçok ilde hissedilmişti. Sismik hareketliliğin devam ettiği bölgede artçılar sürüyor. Bölge halkı diken üstünde, sarsıntılar peş peşe geldi. AFAD ve Kandilli son depremleri internet sitesi üzerinden paylaştı. 

BALIKESİR'DE DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir Sındırgı'da  08:28 sularında meydana gelen sarsıntının büyüklüğünü 3,5 olarak duyurdu. Yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem kuvvetli hissedildi. Herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. 

Akdeniz'de şiddetli deprem! AFAD ilk verileri paylaştı - 1. Resim

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

