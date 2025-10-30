Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TRT World Forum 2025 Başlıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Dünyanın dört bir yanından liderleri bir araya getiren TRT World Forum 2025, “Küresel Yeniden Kurulum: Eski Düzenden Yeni Gerçeklere” temasıyla bugün İstanbul’da başlıyor. 

TRT’nin dünya gündemine yön veren ve alanında uzman akademisyenler, siyasetçiler, sivil toplum çalışanları, düşünce kuruluşu uzmanları, bürokratlar ve gazetecileri bir araya getiren organizasyonu TRT World Forum, 31 Ekim – 1 Kasım tarihlerinde dokuzuncu kez düzenleniyor. 

İki gün boyunca önemli küresel meselelerin masaya yatırılacağı TRT World Forum, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017 yılından bu yana katıldığı TRT World Forumlarda yaptığı açılış konuşmalarında Türkiye ve dünya gündemine dair önemli beyanlarda bulundu.

Forumun ilk gününde tartışılacak başlıklar arasında, “Stratejik Özerkliğin İnşası: Türkiye ve Küresel Savunma Paradigması”, “Suriye’nin Yeni Şafağı: Yeniden İnşa ve İstikrar için Bir Yol Haritası”, “Çatışan Gelecekler: Doğu Afrika’da Çatışma ve Uzlaşı”, “Mağduriyetten Dirence: Gazze’de Adalete Giden Yol” yer alıyor. 

ETKİNLİKTE, SANATÇI VİBEKE HARPER'IN '3.925 KAYIP GELECEK' PERFORMANSI YER ALACAK

Etkinlikte, Norveçli sanatçı Vibeke Harper’ın performansı da yer alacak. Harper, 6–9 Ekim 2025 tarihleri arasında Oslo’daki Vega Scene’de, insanlık tarihine kültürel bir kilometre taşı olarak geçen bir anma ve defin ritüeli performansı gerçekleştirdi. 68 saat süren bu performansa katılan katılımcılar, Gazze’de öldürülen 18.459 çocuğun isimlerini okuyarak duvara astılar.

Vibeke Harper, bu çok ses getiren performansını TRT World Forum 2025’e uyarlayacak. Forum süresince, ziyaretçiler İsrail tarafından katledilen 18-20 yaş arasındaki 3.925 gencin isimlerini okuyup kırmızı kâğıtlara yazarak duvara asacakları bir anma ritüeli gerçekleştirecekler. 

TRT World Forum 2025, TRT World Forum’un resmi X hesabından canlı olarak takip edilebilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
