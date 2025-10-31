Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman sona eriyor? MEB 2025-2026 tatil takvimi

Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman sona eriyor? MEB 2025-2026 tatil takvimi

- Güncelleme:
Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman sona eriyor? MEB 2025-2026 tatil takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı, İlk Ara Tatil, Ara Tatil, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Okullarda ara tatilin hangi tarihler arasında yapılacağı gündemdeki yerini koruyor. Tatil hazırlığını şimdiden yapmak isteyen öğrenciler, veliler ve öğretmenler, "Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman sona eriyor?" sorularına cevap arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı tatil takvimi merak ediliyor.

Okullarda ilk ders zilinin 8 Eylül 2025 Pazartesi günü çalmasıyla birlikte ara tatil tarihleri de merak ediliyor. Şimdiden tatil planı yapmak isteyen öğrenciler, veliler ve öğretmenler, "Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman sona eriyor?" sorularını araştırıyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2025-2026 eğitim-öğretim yılı tatil takvimi.

Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman sona eriyor? MEB 2025-2026 tatil takvimi - 1. Resim

OKULLARDA İLK ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN SONA ERİYOR?

MEB'in duyurduğu 2025-2026 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimine göre, okullarda ilk ara tatil 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlıyor, 14 Kasım 2025 Cuma günü sona eriyor.

İkinci dönem ara tatilinin ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacağı bilgisi MEB takviminde yer alıyor.

Yarıyıl tatilinin ise 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayıp 30 Ocak 2026 Cuma günü tamamlanacağı belirtiliyor.

Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman sona eriyor? MEB 2025-2026 tatil takvimi - 2. Resim

MEB 2025-2026 TATİL TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaştığı 2025-2026 eğitim-öğretim yılı tatil takvimi ise şöyle:

  • 10 Kasım 2025: Öğrenciler için birinci ara tatil başlıyor.
  • 14 Kasım 2025: Birinci ara tatil sona eriyor.
  • 19 Ocak 2026: Öğrenciler için yarıyıl tatili başlıyor.
  • 30 Ocak 2026: Yarıyıl tatili sona eriyor.
  • 16-20 Mart 2026: İkinci dönem ara tatili uygulanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

