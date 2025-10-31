Facebook, Instagram, WhatsApp MetaAI nasıl silinir, kapatılır?

WhatsApp MetaAI nasıl silinir araştırılıyor. Sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte, Meta’nın platformlarında artık bir “yapay zeka” bileşeni aktif şekilde çalışıyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp kullanıcıları, paylaşımlarına, sohbetlerine ve etkileşimlerine dayanarak AI modellerinin eğitilmesine dahil olabiliyor.

WHATSAPP META AI NASIL SİLİNİR?

WhatsApp’ta Meta AI özelliği tam anlamıyla kapatılamıyor. Yapılan kaynak incelemeleri, uygulamanın içinde bulunan “Ask Meta AI” ya da benzeri AI sohbet butonlarının devre dışı bırakılmasına dair resmi bir seçenek sunmadığını gösteriyor.

Buna rağmen kullanıcılar sohbet içinde yapay zeka ile etkileşimi azaltmak için bazı pratik adımlar atabilir: örneğin Meta AI sohbetinin bulunduğu listeyi silmek, bildirimleri kapatmak ya da AI sohbetini açmaktan kaçınmak. Bu adımlar verilerinizin AI eğitimine dahil olmasını tamamen engellemese de sistemle etkileşiminizi azaltabilir.

INSTAGRAM META AI NASIL KAPATILIR?

Instagram da Meta tarafından AI özellikleri açısından benzer durumda: Kullanıcılar “Gizlilik Merkezi > Yapay Zeka (AI at Meta)” sekmesi üzerinden itiraz formu doldurabiliyorlar.

Ancak Instagram’da doğrudan “Meta AI kapat” seçeneği bulunmuyor. AI araçları hala arama barında, mesajlarda ya da önerilerde görünebilir. Verilerin tamamen çıkması için hesabınızla bağdaşan her platformda ayrı itiraz işlemi yapmanız gerekebilir.

FACEBOOK META AI NASIL KAPATILIR?

Facebook’ta Meta AI için bir “devre dışı bırak” butonu bulunmuyor ancak kullanıcıların veri işlenmesine karşı itirazda bulunma hakkı var. Örneğin, Facebook uygulamasında Ayarlar ve Gizlilik > Gizlilik Merkezi > AI Meta sekmesine girerek bir “itiraz formu” doldurabilir.

Formda e-posta adresi giriliyor ve verilerinizin nasıl işlenmesinin sizi etkilediğini kısa bir şekilde açıklamanız isteniyor. Bu adımı tamamladıktan sonra Meta, itirazınızı değerlendiriyor. Yine de eski paylaşımlarınızın AI eğitiminde kullanılmamasına dair bir garanti sunulmuyor.

META AI NASIL ÇALIŞIYOR?

Meta AI, Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi platformlarda kullanıcıların paylaşımlarını, yorumlarını, etiketlerini ve etkileşimlerini analiz ederek AI modellerini eğitiyor.