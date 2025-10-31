31 Ekim Cuma günü dizileri! Bu akşam hangi diziler var, saat kaçta?

Haftanın son iş gününe girilirken, televizyon izleyicileri “Bu akşam hangi diziler var?” sorusunun cevabını araştırıyor. 31 Ekim 2025 Cuma akşamı için yayın akışına göre öne çıkan diziler arasında Show TV’de “Kızılcık Şerbeti”nin yeni bölümü ve TRT 1’de “Taşacak Bu Deniz” yer alıyor.

31 EKİM CUMA GÜNÜ DİZİLERİ!

Ulusal kanalların 31 Ekim Cuma akşamı yayınlayacağı diziler, izleyicilerin akşam planlarında belirleyici rol oynuyor. Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1 ve Star TV gibi ana kanallar birbiriyle yarışan yapımlara yer veriyor. Kanal D’de saat 20.00’de “Arka Sokaklar” bölümü yayınlanıyor. Aynı saat diliminde Show TV’de “Kızılcık Şerbeti”, TRT 1’de ise “Taşacak Bu Deniz” yer alıyor. Gündüz ve öğle kuşağında da izleyici için program ve diziler yer alırken akşam saatleri dizi tutkunları için öne çıkıyor.

BU AKŞAM TV’DE NELER VAR?

Akşam kuşağının öne çıkan yapımları şu şekilde: Show TV’de saat 20.00’de “Kızılcık Şerbeti” yeni bölümüyle ekrana gelecek. TRT 1 kanalında da saat 20.00’de “Taşacak Bu Deniz” yayınlanacak. Ayrıca, ATV’de “Aşk ve Gözyaşı” da yeni bölümüyle ekranda olacak.

Bu akşam saat 20.00'de TV yayın akışı şu şekilde:

TRT 1'de Taşacak Bu Deniz 4. bölüm,

ATV'de Aşk ve Gözyaşı 6. bölüm,

Kanal D'de Arka Sokaklar 725. bölüm,

Show TV'de Kızılcık Şerbeti 111. bölüm,

NOW TV'de Ben Onun Annesiyim 2.bölüm

TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

TRT 1 kanalında 31 Ekim 2025 Cuma akşamı saat 20.00’de “Taşacak Bu Deniz” dizisi ekranlarda olacak. Bu yapım, iki düşman ailenin Karadeniz sahilinde geçen öyküsünü anlatıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Show TV’de 31 Ekim Cuma günü saat 20.00’de “Kızılcık Şerbeti”nin yeni bölümü yayınlanacak. Dizinin son bölümlerinde yaşanan gelişmeler, izleyicinin ilgisini artırmış durumda.