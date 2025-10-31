DSÖ'den korkutan Mpox uyarısı: Ölümcül virüs Afrika sınırlarını aştı!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İtalya, Malezya, Hollanda, Portekiz, İspanya ve ABD'de, yakın zamanda seyahat geçmişi olmayan kişilerde M çiçeği virüsünün (mpox), klad 1b varyantı vakalarının doğrulandığını bildirdi.

DSÖ'nün son raporunda, M çiçeği virüsünün bütün alt türlerinin dolaşımının devam ettiği uyarısı yapılarak, salgının hızla kontrol altına alınmaması halinde virüsün yayılımının süreceği endişesi ifade edildi.

Raporda ayrıca klad 1b varyantının Afrika'nın ötesine yayıldığına işaret edildi.

İtalya, Malezya, Hollanda, Portekiz, İspanya ve ABD'nin, yakın zamanda seyahat bağlantısı olmayan kişilerde M çiçeği virüsünün klad 1b varyantı vakalarını doğruladığı ifade edildi.

DSÖ'nün son raporuna göre, 42 ülke Eylül 2025'te toplam 3 bin 135 doğrulanmış M çiçeği vakası ve 12 ölüm bildirdi. Vakaların yüzde 80'inden fazlası Afrika bölgesinde kaydedildi.

Rapora göre, son 6 hafta içinde bulaşın devam ettiği 17 Afrika ülkesinde 2 bin 862 vaka doğrulandı ve 17 kişi hayatını kaybetti.

M ÇİÇEĞİNİN İKİ GENETİK TÜRÜ BULUNUYOR

M çiçeği virüsünün "klad I ve klad II" olarak adlandırılan iki genetik türü bulunuyor. "klad I", genellikle Orta ve Doğu Afrika'da görülen, daha ciddi hastalıklara ve ölüme neden olan Mpox türü. Batı Afrika'ya özgü ve daha hafif M çiçeği türü olan "Klad II" ise 2022'deki salgına yol açmıştı.

Mevcut salgında görülen "klad 1b"nin yeni ve daha şiddetli virüs türü olduğu belirtiliyor. klad 1b, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğu kesimleri ve komşu ülkelerde daha çok görülüyor. Orta Afrika ülkeleri hem klad 1a hem de 1b, Doğu Afrika ülkeleri ise klad 1b vakaları bildiriyor.

10 SORUDA MAYMUN ÇİÇEĞİ

1. Maymun çiçeği yeni bir hastalık mı?

Hayır. 1958’de laboratuvardaki maymunlarda tespit edilen hastalık, insanlarda ilk kez 1970’te Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde görüldü. Orta ve Batı Afrika’daki tropikal bölgelerde endemik olan virüs, zaman zaman enfekte hayvanlar veya insanlar aracılığıyla diğer kıtalara taşınıyor.

2. Neden şimdi dikkat çekti?

Afrika dışındaki vakalar genellikle seyahat geçmişiyle bağlantılıydı. Ancak son haftalarda, bağlantısız vakaların hızla artması DSÖ ve bilim dünyasının dikkatini çekti.

3. Hastalığın etkeni nedir?

Maymun çiçeği, çiçek virüsüyle akraba bir DNA virüsüdür. Batı Afrika ve Orta Afrika olmak üzere iki alt tipi bulunur. Batı Afrika türü daha hafif seyreder.

4. Nasıl bulaşıyor?

Virüs, genellikle sincap, sıçan gibi kemirgenlerden insanlara geçiyor. Enfekte kişilerden de yakın temas, solunum damlacıkları veya virüs bulaşmış eşyalarla temas sonucu bulaşabiliyor.

5. Belirtileri neler?

Ateş, baş ağrısı, halsizlik, lenf bezlerinde şişlik ve döküntüyle seyreder. Lezyonlar genellikle 2-4 hafta içinde kabuk bağlayarak iyileşir.

6. Tanı nasıl konur?

Tanı, lezyonlardan alınan örneklerin PCR testleriyle laboratuvar ortamında incelenmesiyle konur. Şüpheli temaslılar 21 gün boyunca izlenir.

7. Belirtisiz enfeksiyon olur mu?

Kovid-19’un aksine, maymun çiçeğinde belirtisiz enfeksiyon nadirdir. Bu da hastalığın toplumda kolay yayılmasını engeller.

8. Ölüm riski var mı?

Hastalık genellikle kendiliğinden iyileşir, ancak çocuklarda ve bağışıklığı zayıf kişilerde ağır seyredebilir. Ölüm oranı türüne göre yüzde 1 ila 11 arasında değişir.

9. Çiçek aşısı korur mu?

DSÖ’ye göre çiçek aşısı, maymun çiçeğine karşı yüzde 85’e kadar koruma sağlar. Ancak 1980’den beri uygulanmadığı için koruyuculuk düzeyi belirsizdir.

10. Yeni bir salgın riski var mı?

Virüsün belirgin belirtilerle seyretmesi, yakın temasla bulaşması ve az mutasyon geçirmesi nedeniyle Kovid-19 benzeri küresel bir salgına yol açması beklenmiyor.