Taşacak Bu Deniz Furtuna ve Koçari köyü nerede, gerçekte var mı?

Taşacak Bu Deniz, iki düşman ailenin yıllardır süren mücadelesini konu alırken izleyicinin ilgisini çekim yerlerine yöneltti. Adil ve Esme’nin hikâyesinin geçtiği “Furtuna Köyü” ve “Koçari Köyü” gerçekte var mı, nerede merak ediliyor.

TAŞACAK BU DENİZ FURTUNA KÖYÜ NEREDE, GERÇEKTE VAR MI?

Dizide öne çıkan “Furtuna Köyü”, karakterlerin köklü geçmişini ve iki aile arasındaki çatışmayı simgeliyor. Ancak yapımcı ekip, bu köyün tamamen senaryo gereği oluşturulduğunu belirtiyor. Yani Furtuna Köyü, gerçek bir yerleşim yeri değil, yalnızca hikayeye hizmet eden kurgusal bir mekanlardan biri.

Dizi Trabzon’da çekiliyor. Arsin, Araklı ve Sürmene ilçeleri, Furtuna Köyü sahneleri için tercih edilen başlıca lokasyonlar arasında yer alıyor. Karadeniz’in sisli yaylaları, taş evleri ve yağmurlu atmosferi sayesinde diziye otantik bir hava katıyor.

TAŞACAK BU DENİZ KOÇARİ KÖYÜ NEREDE, GERÇEKTE VAR MI?

“Koçari Köyü” de tıpkı Furtuna gibi dizinin kurgusal dünyasında yer alan bir mekan. Hikayede, düşman ailenin yaşadığı bölge olarak tanımlanan bu köy, dizideki gerginliğin ve geçmişe dayalı husumetin merkezi konumunda yer alıyor. Ancak Koçari Köyü adında bir köy gerçekte bulunmuyor.

Dizide Koçari sahneleri için Trabzon’un farklı bölgelerinde çekim platoları hazırlandı. Bu sahnelerde gerçek Karadeniz köylerinden esinlenilen ev mimarisi, taş yollar ve yeşil vadiler öne çıkarıldı.

TAŞACAK BU DENİZ HANGİ ŞEHİRDE, NEREDE ÇEKİLİYOR?

Taşacak Bu Deniz dizisi Trabzon’da çekiliyor. Yapım ekibi, dizinin ruhuna uygun bir doğa ve kültür ortamı sunan Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerini tercih etti. Karadeniz’in fırtınalı havası, zengin kültürel dokusu ve sarp coğrafyası, diziyi güçlendiren unsurlardan biri.

Trabzon’un yanı sıra bazı sahnelerde çevre illerdeki yaylalar da kullanılıyor. Özellikle denizle dağların iç içe geçtiği manzaralar, izleyicinin hafızasında yer eden sinematografik bir atmosfer oluşturuyor.