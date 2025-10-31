Avrupakent GYO’nun aktif büyüklüğü 47,9 milyar TL’ye ulaştı
Gayrimenkul sektörünün önemli şirketlerinden biri olan portföyünde toplam 250 bin m2 kiralanabilir alana sahip olan Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Avrupakent GYO), 2025 yılı 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.
30 Eylül 2025 itibarıyla finansal performansını güçlendirmeye devam eden Avrupakent GYO, yatırım amaçlı gayrimenkullerindeki artış ve portföy çeşitliliği ile sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda istikrarlı şekilde ilerlediğini gösteriyor.
AKTİF BÜYÜKLÜK 47,9 MİLYAR TL'YE ULAŞTI, ÖZKAYNAKLAR GÜÇLENDİ
Finansal borcu bulunmayan Avrupakent GYO, 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla toplam varlıklarını 49,7 milyar TL’ye, özkaynaklarını ise 39,4 milyar TL’ye yükselterek güçlü finansal yapısını koruyarak net karı yaklaşık 1,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Şirketin portföy büyüklüğü 47,4 milyar TL seviyesine ulaşarak, etkin portföy yönetimi stratejilerinin ve sürdürülebilir büyüme yaklaşımının somut bir göstergesi oldu.
2025 yılının ilk dokuz ayında Avrupakent GYO; 3 milyar TL tutarında konut satışı, ArenaPark, ArmoniPark, Forum Trabzon ve diğer ticari ünitelerden 2 milyar TL tutarında kira ve diğer gelirler elde ederek toplam 5 milyar TL hasılat gerçekleştirdi. Sadece üçüncü çeyrekte elde edilen 2,2 milyar TL satış hasılatı, geçen yılın aynı dönemine göre 210% oranında artış gösterdi.
Aralık 2023’te halka arz olan Avrupakent GYO, 2024 ve 2025 yıllarında toplam 2,8 milyar TL tutarında kar dağıtımını gerçekleştirdi.
Şirketin portföyünde yer alan gayrimenkuller; düzenli kira gelirleri ve potansiyel değer artışlarıyla Avrupakent GYO’nun bilançosuna istikrarlı katkı sağlamaya devam etmektedir.
Avrupakent GYO, güçlü bilanço yapısı ve etkin risk yönetimi politikalarıyla finansal sağlamlığını korurken, sürdürülebilir büyüme stratejileri doğrultusunda sektördeki konumunu daha da güçlendirmeyi hedeflemektedir.
ÖNE ÇIKAN SATIN ALIMLAR VE PORTFÖY YAPISI
Şirketin portföyü, İstanbul’un özellikle merkezi ve gelişen bölgelerinde konumlanan konut, ofis ve ticari alanları kapsamaktadır. Halka arz olduktan sonra (Aralık 2023) 4,8 milyar TL (KDV hariç) değerinde İstanbul’un farklı lokasyonlarında bulunan 162 adet ticari üniteyi ve Muğla/Bodrum’da yer alan Swissotel Resort Bodrum Beach’i satın alarak portföyüne dahil eden Avrupakent GYO, kira geliri potansiyelini artırmayı hedeflemektedir.
Şirketin konut projelerinden; Avrupa Konutları Şişli’de 2024 yılı içerisinde konutların ön satışlarına başlanmış olup 17 adet ticari ünite kira geliri elde etmek amacıyla Şirket portföyünde tutulmaktadır. Toplam 127 adet konutun olduğu projede, 01 Ocak - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında toplam 66 adet konut satışı gerçekleşmiştir.
Avrupa Konutları Çamlıvadi Projesi, 2022 yılı itibarıyla ön satışlara ait dairelerin teslimatları başlamış olup 01 Ocak – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında 73 adet konut satıldı. Hasılat paylaşımlı yapılan projenin %60’ı Avrupakent’e ait olup satışa hazır 39 konut bulunmaktadır.
Demir Life Projesi 2024 yılı içerisinde tamamlanmıştır. Kat karşılığı yaptırılan projede 287 konut ve 20 iş yeri Avrupakent GYO’ya aittir. Proje kapsamında yer alan ve kiralama amacıyla elde tutulan 20 ticari ünite bulunmakta olup 01 Ocak – 30 Eylül 2025 tarihileri arasında 18 adet konut satılmıştır.
Feza Park Villaları Projesi, kat karşılığı yaptırılan projede Avrupakent GYO, 9 adet villaya sahiptir. 01 Ocak – 30 Eylül 2025 tarihileri arasında 1 adet villa satılmış olup satışa hazır 7 adet villa bulunmaktadır.