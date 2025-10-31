Al Hilal - Al Shabab maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman? Şifresiz canlı yayınlanacak!

King Fahd International Stadium’un ev sahipliği yapacağı karşılaşma heyecanla bekleniyor. Ligde 3. sırada yer alan Al Hilal bu akşam galibiyetle ayrılarak ikinci sıraya yükselmeyi hedefliyor. Konuk ekip Al Shabab ise 13. sırada bulunurken küme hattından uzaklaşmak için puan arayacak. Peki, Al Hilal - Al Shabab maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman?

AL HİLAL - AL SHABAB MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Suudi Arabistan Pro Lig’de 7. hafta heyecanı sürüyor. Haftanın dikkat çeken maçlarından birinde Al Hilal Riyadh, kendi sahasında Al Shabab Riyadh’ı ağırlayacak. Al Hilal - Al Shabab maçıTRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

AL HİLAL - AL SHABAB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Hilal - Al Shabab maçı 31 Ekim 2025 Cuma günü saat 17.50’de başlayacak. Riyadh’daki King Fahd International Stadium’da oynanacak mücadele büyük bir heyecabla bekleniyor.

AL HİLAL - AL SHABAB MUHTEMEL 11'LER

Al Hilal: Bono, Hernandez, Tambakti, Koulibaly, Al-Yami, Al-Dawsari, Neves, Milinkovic-Savic, Nunez, Leonardo, Malcom

Al Shabab: Grohe, Yaslam, Hoedt, Al Shwirekh, Al-Rajeh, Adly, Sierro, Hernandez, Matuq, Carrasco, Brownhill