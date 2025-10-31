Galatasaray - Atletico Madrid maçı ne zaman? Mr. Beast ve Khaby Lane'in de katılması bekleniyor!
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı yeniden İstanbul’a taşınıyor. Galatasaray, grup aşamasında kritik öneme sahip maçta Atletico Madrid ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray - Atletico Madrid maçı ne zaman ve nerede yapılacak merak edilirken maça Mr. Beast ve Khaby Lane'in de katılması bekleniyor!
GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı 2026 Ocak ayında İstanbul’a taşınıyor. Galatasaray grup aşamasında Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray - Atletico Madrid maçı 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 20.45’te oynanacak.
GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD MAÇI NEREDE?
Galatasaray İspanyol devi Atletico Madrid’i Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta ağırlayacak. UEFA standartlarına göre hazırlanan statta, binlerce taraftarın desteğiyle unutulmaz bir atmosferin yaşanması bekleniyor.
GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD MAÇINA MR. BEAST VE KHABY LAME GELECEK Mİ?
Galatasaray yönetimi, Atletico Madrid maçı için dünyaca ünlü sosyal medya fenomenlerini İstanbul’a davet etmeye hazırlanıyor. Kulübün global tanıtım stratejisi kapsamında Mr. Beast, Khaby Lame ve Celine Dept gibi isimlerin Rams Park’taki karşılaşmada yer alması bekleniyor.
