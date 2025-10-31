Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Galatasaray'dan yeni sözleşme hamlesi: Eren Elmalı'ya yüzde 100 zam

Galatasaray'dan yeni sözleşme hamlesi: Eren Elmalı'ya yüzde 100 zam

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;dan yeni sözleşme hamlesi: Eren Elmalı&#039;ya yüzde 100 zam
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, bir futbolcuya daha zam yapma kararı aldı. Şubat 2025'te Trabzonspor'dan transfer edilen milli oyuncu Eren Elmalı'nın garanti ücreti yeni sözleşmeyle birlikte yüzde 100'e yakın artış gösterecek.

Süper Lig lideri Galatasaray, ocak ayındaki devre arası dönemi için transfer çalışmalarını sürdürürken, iç transfer için de hamlelerine devam ediyor. Yunus Akgün, Davinson Sanchez, Barış Alper Yılmaz ve tenik direktör Okan Buruk'un sözleşmesine zam yapan sarı-kırmızılı kulüp, takım arkadaşlarına göre maaşı düşük kalan Eren Elmalı ile görüşmelere başladı. Dursun Özbek yönetimi, milli sol bekin ücretinde iyileştirmeye gidecek.

Galatasaray'dan yeni sözleşme hamlesi: Eren Elmalı'ya yüzde 100 zam - 1. Resim

YÜZDE 100 ZAM ALACAK

Sabah'ta yer alan habere göre; geçtiğimiz sezonun ortasında Trabzonspor'dan gelen ve çifte kupalı şampiyonlukta pay sahibi olan 25 yaşındaki oyuncu, şu anda Galatasaray'da 45 milyon TLgaranti ücret kazanıyor. Eren Elmalı, yeni mukaveleyle birlikte yüzde 100'e yakın zam yapılacak.

Galatasaray'dan yeni sözleşme hamlesi: Eren Elmalı'ya yüzde 100 zam - 2. Resim

22 MAÇTA BİN 493 DAKİKA

Bu sezon 12 maçta 3 gol atan Eren Elmalı, Galatasaray kariyerinde tüm kulvarlarda 22 karşılaşmada bin 493 dakika süre aldı. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen 1,81 boyundaki sol bek, sarı-kırmızılılar ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'dan yeni sözleşme hamlesi: Eren Elmalı'ya yüzde 100 zam - 3. Resim

 

