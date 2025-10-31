Galatasaray'dan yeni sözleşme hamlesi: Eren Elmalı'ya yüzde 100 zam

Süper Lig lideri Galatasaray, ocak ayındaki devre arası dönemi için transfer çalışmalarını sürdürürken, iç transfer için de hamlelerine devam ediyor. Yunus Akgün, Davinson Sanchez, Barış Alper Yılmaz ve tenik direktör Okan Buruk'un sözleşmesine zam yapan sarı-kırmızılı kulüp, takım arkadaşlarına göre maaşı düşük kalan Eren Elmalı ile görüşmelere başladı. Dursun Özbek yönetimi, milli sol bekin ücretinde iyileştirmeye gidecek.

YÜZDE 100 ZAM ALACAK

Sabah'ta yer alan habere göre; geçtiğimiz sezonun ortasında Trabzonspor'dan gelen ve çifte kupalı şampiyonlukta pay sahibi olan 25 yaşındaki oyuncu, şu anda Galatasaray'da 45 milyon TLgaranti ücret kazanıyor. Eren Elmalı, yeni mukaveleyle birlikte yüzde 100'e yakın zam yapılacak.

22 MAÇTA BİN 493 DAKİKA

Bu sezon 12 maçta 3 gol atan Eren Elmalı, Galatasaray kariyerinde tüm kulvarlarda 22 karşılaşmada bin 493 dakika süre aldı. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen 1,81 boyundaki sol bek, sarı-kırmızılılar ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.