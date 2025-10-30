Barış Alper Yılmaz, devre arasında Galatasaray'dan ayrılabilir! Yerine gelecek yıldız belli oldu

Suudi Arabistan ekibi NEOM’dan astronomik teklif alan fakat Galatasaray'ın izin vermemesi nedeniyle takımda kalan Barış Alper Yılmaz'a tekliflerin gelmeye devam ettiği öğrenildi. Şampiyonlar Ligi’ndeki Bodo/Glimt maçında ıslıklanan ve son dönemde performansıyla eleştirilerin hedefinde yer alan milli futbolcu için sarı-kırmızılı yönetim, teklifleri değerlendirme kararı aldı.

PREMIER LİG KULÜPLERİNİN RADARINDA

İngiliz basınına göre; Barış Alper'e sadece Arap kulüpleri değil, bazı Premier Lig ekipleri de yakın ilgi gösteriyor. İngiliz scoutlarının dikkatini çeken 25 yaşındaki oyuncuya, ocak ayında İngiltere'den resmi bir teklifin gelmesi bekleniyor.

BARIŞ ALPER'İN YERİNE LOOKMAN

Galatasaray yönetiminin, Barış Alper Yılmaz'ın muhtemel ayrılığına karşılık Atalanta forması giyen ve güncel piayasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Ademola Lookman'ı kiralamak için girişimlere başladığı iddia edildi. Teknik direktör Okan Buruk'un da, 28 yaşındaki kanat oyuncusunu çok istediği aktarıldı.