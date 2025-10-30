Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Barış Alper Yılmaz, devre arasında Galatasaray'dan ayrılabilir! Yerine gelecek yıldız belli oldu

Barış Alper Yılmaz, devre arasında Galatasaray'dan ayrılabilir! Yerine gelecek yıldız belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Barış Alper Yılmaz, devre arasında Galatasaray&#039;dan ayrılabilir! Yerine gelecek yıldız belli oldu
Spor Haberleri

Yaz transfer döneminde Suudi Arabistan kulübü NEOM'u geri çeviren Galatasaray, iyi bir teklif gelmesi halinde Barış Alper Yılmaz'ın ocak ayında takımdan ayrılmasını izin verecek. Bodo/Glimt maçında ıslıklanan milli oyuncunun muhtemel ayrılığına karşı transfer edilecek ismin de belirlendiği öğrenildi.

Suudi Arabistan ekibi NEOM’dan astronomik teklif alan fakat Galatasaray'ın izin vermemesi nedeniyle takımda kalan Barış Alper Yılmaz'a tekliflerin gelmeye devam ettiği öğrenildi. Şampiyonlar Ligi’ndeki Bodo/Glimt maçında ıslıklanan ve son dönemde performansıyla eleştirilerin hedefinde yer alan milli futbolcu için sarı-kırmızılı yönetim, teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Barış Alper Yılmaz, devre arasında ayrılabilir! Yerine gelecek oyuncu belli oldu - 1. Resim

PREMIER LİG KULÜPLERİNİN RADARINDA

İngiliz basınına göre; Barış Alper'e sadece Arap kulüpleri değil, bazı Premier Lig ekipleri de yakın ilgi gösteriyor. İngiliz scoutlarının dikkatini çeken 25 yaşındaki oyuncuya, ocak ayında İngiltere'den resmi bir teklifin gelmesi bekleniyor.

Barış Alper Yılmaz, devre arasında ayrılabilir! Yerine gelecek oyuncu belli oldu - 2. Resim

BARIŞ ALPER'İN YERİNE LOOKMAN

Galatasaray yönetiminin, Barış Alper Yılmaz'ın muhtemel ayrılığına karşılık Atalanta forması giyen ve güncel piayasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Ademola Lookman'ı kiralamak için girişimlere başladığı iddia edildi. Teknik direktör Okan Buruk'un da, 28 yaşındaki kanat oyuncusunu çok istediği aktarıldı.

Barış Alper Yılmaz, devre arasında ayrılabilir! Yerine gelecek oyuncu belli oldu - 3. Resim

 

